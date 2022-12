El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha asegurado este jueves en Pekín que "China puede influenciar a Rusia" para que respete las fronteras internacionales en la guerra de Ucrania y no realice amenazas nucleares.

Michel ha realizado una visita de un día a Pekín para entrevistarse con el presidente chino, Xi Jinping, y ha dejado claro que confía en que la posición de miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le otorga al gigante asiático la "posibilidad de usar su influencia" con el mandatario ruso, Vladímir Putin.

"Todos compartimos una responsabilidad en pos de la paz, y desde el respeto a la carta de principios fundamentales de la ONU, le insté al presidente Xi a usar en la próxima cumbre en abril su influencia en Rusia", ha afirmado Michel.

“The EU promotes its interests and values in the world.

With China, engaging openly on all aspects of our relationship is the only way forward.

Today we addressed Russia’s war against Ukraine & its consequences, global challenges and the full breadth of our bilateral relationship. pic.twitter.com/dlw1k1upyh“