Rusia y China vetan en la ONU una resolución de condena de los referendos en Ucrania

Rusia ha vetado este viernes en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución que buscaba condenar los referendos "ilegales" de anexión organizados en cuatro regiones ucranianas y que reclamaba a Moscú la retirada inmediata de sus tropas del país vecino.

El "no" ruso ha sido el único voto en contra que recibió el texto propuesto por Estados Unidos y Albania, que obtuvo diez apoyos y ante el que se han abstenido cuatro países (China, India, Brasil y Gabón).

Washington ya había adelantado que, ante el previsible veto ruso, tiene intención de llevar una propuesta similar a la Asamblea General de Naciones Unidas, donde ningún estado puede bloquear en solitario una decisión, pero cuyas resoluciones tienen menos peso. El objetivo, según ha dicho la embajadora estadounidense, Linda Thomas-Greenfield, será enviar a Moscú un "mensaje inequívoco" de que "el mundo está aún del lado de la defensa de la soberanía y de la protección de la integridad territorial".

“We will continue to pursue accountability here at the United Nations. We are moving to the General Assembly, where every country has a vote, and where the Russian veto does not apply. https://t.co/JAB0Y22H0D“