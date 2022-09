La UE "nunca" reconocerá los "referendos ilegales" de Rusia que "violan la independencia de Ucrania"

La Unión Europea ha avisado de que "nunca" reconocerá los resultados de los "referenods ilegales" realizados por Rusia durante esta semana para anexionarse los territorios de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, porque "violan la independencia de Ucrania", según asegura la UE en un comunicado ante la firma de los tratados de anexión por parte de Vladímir Putin.

Los Veintisiete han respondido así a la decisión del Kremlin de proclamar oficialmente la anexión de las cuatro regiones parcialmente ocupadas en Ucrania.

Los países miembros de la UE también han advertido que fortalecerán sus medidas restrictivas contras las acciones "ilegales" de Rusia.

"No reconocemos ni reconoceremos nunca los 'referendos' ilegales que Rusia ha diseñado como pretexto para esta nueva violación de la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, ni sus resultados falsificados e ilegales", han señalado en la declaración, y han advertido de que Ucrania tiene derecho a defenderse y seguir luchando para su liberación y recuperación. "Reforzaremos nuestras medidas restrictivas contra las acciones ilegales de Rusia. Aumentarán aún más la presión sobre Rusia para que ponga fin a su guerra de agresión", han afirmado.

