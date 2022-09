Ucrania y prácticamente toda la comunidad internacional niegan toda legitimidad a los consultas. Este martes la ONU dejó claro que no reconocerá el resultado de los referendos.

El Gobierno de Kiev ha dejado claro que no aceptará sus resultados y que tampoco cambiará su estrategia en el campo de batalla, donde Rusia ha sufrido duras derrotas en los siete meses de su intervención militar tanto en el norte como en el noreste de Ucrania.

"Ante la vista de todo el mundo Rusia ha montado una farsa bajo el nombre de 'referendo' en los territorios ocupados de Ucrania", dijo este martes el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en una intervención por videoconferencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Se trata, ha dicho, de "un intento de robar territorios de otro Estado, un intento de borrar las normas el derecho internacional".

"Hay una sola forma de parar todo esto. Primero: aislar absolutamente a Rusia por lo que está haciendo", ha dicho el mandatario ucraniano, que ha llamado a excluirla de todas las organizaciones internacionales. Zelenski ha pedido nuevas y más duras sanciones contra Rusia y más ayuda militar y financiera a Ucrania para que "el agresor sea derrotado".

Estas consultas "no pueden considerarse una expresión genuina de la voluntad popular y no pueden verse como legales según la legalidad internacional", aseguraba ante el Consejo de Seguridad la ONU subsecretaria general del organismo mundial, Rosemary DiCarlo. En esas consultas, según ha recordado, "las autoridades de facto fueron acompañadas de soldados puerta a puerta con urnas de votación".

También la Unión Europea, Estados Unidos y mucho otros países han manifestado su rechazo a los referendos y declarado que no reconocen sus resultados.

El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha calificado los resultados de "falsificados" en un mensaje publicado en redes sociales.

“EU denounces holding of illegal “referenda” and their falsified outcome.



This is another violation of Ukraine’s sovereignty + territorial integrity, amidst systematic abuses of human rights.



We commend the courage of Ukrainians, who continue to oppose & resist Russian invasion.“