El asesor del presidente ucraniano, Mijailo Podoliak, ha asegurado a través de un tuit que la fuga en los gasoductos es un "ataque terrorista" planeado por Rusia y un acto de agresión contra la Unión Europea. "Rusia quiere desestabilizar la economía en Europa", dice.

“"Gas leak" from NS-1 is nothing more that a terrorist attack planned by Russia and an act of aggression towards EU. ¿¿ wants to destabilize economic situation in Europe and cause pre-winter panic. The best response and security investment — tanks for ¿¿. Especially German ones…“