La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha asegurado que en caso de que las tres fugas detectadas en los gasoductos Nord Stream sean una "acción de sabotaje" habrá "una respuesta fuerte".

"Ahora es primordial investigar los incidentes, obtener total claridad sobre los eventos y por qué. Cualquier interrupción deliberada de la infraestructura energética europea activa es inaceptable y conducirá a la respuesta más fuerte posible", ha dicho Von der Leyen.

“Spoke to @Statsmin Frederiksen on the sabotage action #Nordstream.



Paramount to now investigate the incidents, get full clarity on events & why.



Any deliberate disruption of active European energy infrastructure is unacceptable & will lead to the strongest possible response.“