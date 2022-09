Dinamarca ha declarado la emergencia en el sector eléctrico y gasístico por las fugas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 detectadas este pasado lunes.

Las autoridades informaron el lunes de una fuga en el Nord Stream 2 en aguas internacionales pero en zona económica danesa cerca de la isla de Bornholm, situada en el Báltico entre Dinamarca y Suecia. Posteriormente se informó de otras dos filtraciones en el Nord Stream 1 en la misma zona.

El Nord Stream 1 transporta gas natural desde Rusia a Alemania pero no está operativo por la negativa de Moscú a continuar el suministro mientras no se levanten las sanciones impuestas por la guerra de Ucrania. El Nord Stream 2 está ya terminado, pero aún no ha entrado en funcionamiento comercial. Aún así, ambos contienen combustible a presión.

Un daño de este tipo podría justificar que se cierre completamente el suministro de gas a través de estos gasoductos.

Rusia no descarta "ninguna versión" de lo sucedido, incluso el sabotaje.

"Ocurre rara vez" "La rotura de las tuberías ocurre rara vez", ha informado la Dirección General de Energía de Dinamarca en un comunicado, en el que ha justificado las medidas de emergencia. "Queremos asegurar la vigilancia minuciosa de la infraestructura crítica para reforzar la seguridad de suministro". La vigilancia sube a nivel naranja, el segundo más alto en una escala de cinco, lo que implica que se comunicarán "medidas concretas" que las empresas de los sectores gasístico y eléctrico deben implementar "para aumentar la seguridad de, por ejemplo, plantas, edificios e instalaciones", ha informado la agencia danesa. "No se estima que pueda haber consecuencias para la seguridad o la salud fuera de las zonas prohibidas. Eso también rige para los habitantes de Bornholm y de Christiansø", ha añadido la misma fuente. Los daños medioambientales se limitan estrictamente a la zona donde se encuentra el gas, aunque puede haber consecuencias para el clima por la difusión de metano a la atmósfera. La Marina danesa ha decretado una orden que prohíbe la navegación en un radio de cinco millas alrededor de las zonas de las fugas y, los vuelos en un área de un kilómetro. "Las autoridades y el Gobierno siguen la situación con detenimiento y mantendrán informada de forma continua a la población", ha asegurado a la agencia Ritzau el ministro de Energía danés, Dan Jørgensen. Según este organismo, es "demasiado pronto" para conocer las causas de las fugas.

Daños sin precedentes Nord Stream AG, la gestora de la infraestructura con sede en Suiza, había confirmado este martes una "caída de la presión" en ambos hilos del Nord Stream 1, después de haberse detectado un problema similar en el otro gasoducto. La operadora ha asegurado que los daños que han sufrido simultáneamente tres hilos de los dos gasoductos no tienen precedentes. "Los daños que ocurrieron simultáneamente en tres hilos de gasoductos en alta mar del sistema Nord Stream el mismo día no tienen precedentes. Todavía no es posible estimar el momento de la restauración de la infraestructura de transporte de gas", ha comunicado Nord Stream AG. La gasística rusa Gazprom, que suministra el gas, no ha hecho ningún comentario.