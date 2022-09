El anuncio de movilización parcial del presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha incrementado un 30% la llegada de rusos a Europa respecto a la semana anterior. En total, según datos de Frontex, 66.000 rusos han cruzado la frontera, la mayoría de ellos hacia Finlandia y Estonia.

"Durante la semana pasada, casi 66.000 ciudadanos rusos ingresaron la UE, más del 30% en comparación con la semana anterior. La mayoría de ellos llegaron a Finlandia y Estonia", ha señalado Frontex en un comunicado.

Además, solo en los últimos cuatro días, 30.000 ciudadanos rusos han llegado a Finlandia, según el comunicado.

"Frontex estima que los cruces fronterizos ilegales aumentarán probablemente si la Federación Rusa decide cerrar la frontera para reclutas potenciales", ha declarado la agencia.

