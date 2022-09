Las fugas de gas natural de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 solo han podido ser causadas por un sabotaje, según los expertos y los datos que se conocen. Un incidente que puede tener graves consecuencias y que se enmarca en la guerra energética entre Rusia y Europa por la invasión de Ucrania.

Moscú había reducido paulatinamente, hasta detener por completo, el suministro de gas a Alemania a través de estas tuberías, como forma de presión, pero los gasoductos aún contienen gas a presión para su mantenimiento, y es este gas el que se ha filtrado a la superficie.

Analizamos las claves y teorías sobre lo que ha ocurrido.

¿Qué son los gasoductos Nord Stream? Se trata de tuberías submarinas que llevan gas desde Rusia a Alemania. El Nord Stream 1 parte de Viborg y el Nord Stream 2 desde Ust-Luga, ambas localidades rusas en el Báltico, y circulan paralelos bajo el agua a unos 50-100 metros de profundidad para recorrer unos 1.200 kilómetros hasta la localidad alemana de Lubmin, cerca de Greifswald. En esta última localidad conecta con otras conducciones que distribuyen el gas a Alemania y conectan con la red europea. La tubería es de acero reforzado y tiene un metro de diámetro. La ruta pasa cerca de las aguas territoriales de varios países que forman parte de la OTAN (Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Dinamarca y la propia Alemania) o que han solicitado el ingreso en la Alianza (Suecia y Finlandia). El gas lo suministra la gasística rusa Gazprom, participada por el Estado ruso. El operador es Nord Stream AG, y tiene su sede en Suiza. El Nord Stream 1 entró en funcionamiento en 2011 y tiene una capacidad anual de 55.000 millones de metros cúbicos. Es la mayor infraestructura gasística entre Rusia y Europa. La construcción del Nord Stream 2 se decidió ese mismo año y su capacidad es la misma. El proyecto continuó incluso después de que Rusia anexionara unilateralmente Crimea en 2014 (lo que le valió las críticas estadounidenses a la entonces canciller alemana, Angela Merkel) y se completó en 2021, pero nunca ha llegado a estar operativo. Alemania contaba con este segundo ramal para asegurarse el suministro energético y poder prescindir de la energía nuclear y del carbón. Pese a que ninguno de los dos gasoductos está activo en este momento, ambos contienen gas bajo presión, que es lo que se ha filtrado a la superficie.

¿Qué ha ocurrido? El lunes, Nord Stream AG registró una bajada de presión en las tuberías. Las autoridades danesas detectaron una fuga de gas a unos 20 kilómetros al sureste de la isla de Bornholm, cerca de la costa de Suecia, en un punto por donde pasa el Nord Stream 2. El lugar de la fuga está en aguas internacionales pero dentro de su área económica exclusiva. Posteriormente se detectaron otras dos fugas en áreas de influencia danesa y sueca. Ambos países han descartado considerar lo ocurrido como un ataque contra su territorio porque ha ocurrido fuera de sus fronteras. El martes se estableció un área de seguridad en la que se prohíben la navegación y el sobrevuelo. Las burbujas de gas que empezaron a aflorar (algunas de un kilómetro de diámetro) pueden suponer un peligro para la flotabilidad de los barcos e incendiarse. Además emiten metano a la atmósfera. Dinamarca y Suecia declararon la alerta energética para garantizar el suministro y se pusieron a investigar lo sucedido. Los daños en los conductos aún no se han evaluado, pero si son muy importantes es posible que el Nord Stream no se pueda volver a usar este invierno, en caso de que Rusia quisiera reanudar el suministro. El daño podría ser incluso mayor: las autoridades alemanas temen que los tubos queden totalmente inservibles si no se reparan con rapidez, ya que la entrada de agua de mar los corroe, informa el diario Tagesspiegel. 06.09 min Las dudas en torno al origen de las fugas del Nord Stream: "Es muy sospechoso"

¿Por qué ha ocurrido? Es lo que están investigando los países nórdicos. Dos hechos apuntan a que la rotura ha podido ser provocada intencionadamente, es decir, que se trata de un sabotaje. En primer lugar, tanto la agencia de la energía danesa como Nord Stream AG han señalado que roturas de este tipo ocurren "rara vez", por lo que tres fugas es aún más raro, y que los daños no tienen precedentes. En segundo lugar, los institutos de sismografía de Dinamarca y Suecia han confirmado haber detectado explosiones en el fondo marino antes de las fugas. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, aseguró que las fugas eran consecuencia de "acciones deliberadas", mientras el ministro de Clima y Energía, Dan Jørgensen, argumentó que, por la extensión de las burbujas que salen a la superficie, el tamaño de las roturas es considerable ("un agujero muy grande", dijo) y por tanto "no han podido haber sido causados por un accidente como el golpe con un ancla". Rusia mostró su preocupación, pidió una investigación y aseguró que no podía descartarse un sabotaje. La prensa alemana recogió la opinión de fuentes de seguridad anónimas que también apuntaban a una acción deliberada. "Nuestra imaginación ya no puede concebir un escenario que no sea un ataque dirigido", decían estas fuentes. "No es un acto natural y no es casual - ha explicado en La Hora de La 1 de TVE Jorge Morales de Labra, experto en energía - No hay precedentes en fugas y menos de este tamaño. Tres en una sola noche es imposible". "Es clarísimo que se trata de un sabotaje", ha añadido. 12.51 min Morales de Labra: "Que haya tres explosiones en la misma noche es prácticamente imposible" - Ver ahora Gonzalo Escribano, investigador del Real Instituto Elcano, puntualiza que aún es pronto para conocer exactamente qué ha pasado y pide prudencia. "Hay mucha incertidumbre, pero todo apunta un sabotaje, parece que los accidentes ahí son muy raros", ha afirmado en declaraciones a RTVE.es.

Y si se trata de un sabotaje, ¿quién ha sido? De momento, todo son especulaciones y cruce de acusaciones. En esta ocasión no ha habido ningún silencio que atraiga sobre sí las sospechas. Rusia fue la primera en no descartar un sabotaje y en pedir una investigación, mientras Ucrania y Polonia no han dudado en apuntar a Moscú. Mijailo Podoliak, consejero del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, ha acusado a Rusia de planificar un "acto terrorista" para "desestabilizar la situación económica en Europa y causar pánico pre-invernal". El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha tachado estas acusaciones de "absurdas" y "predecibles". La Unión Europea no ha señalado a nadie pero ha advertido que la respuesta será "la más fuerte posible". Bruselas advierte de "la respuesta más fuerte posible" ante los sabotajes a la infraestructura energética europea Por su parte, el Secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken, ha ofrecido a Dinamarca y Suecia ayuda en la investigación. Una fuente de seguridad europea, que habló con Reuters bajo condición de anonimato, animó a preguntarse "a quién beneficia". "El más beneficiado de esto es Estados Unidos -ha argumentado Morales de Labra- porque todo el gas que no entre por gasoducto debe entrar por barco, que viene de EE.UU. Y después de lo de este martes los expertos ya están diciendo que ningún gasoducto es fiable". "Ahora mismo, los barcos estadounidenses están ganando un 20 % más", lo que abona las sospechas en los mercados de que Washington haya tenido algo que ver, ha añadido el experto. "EE.UU. tiene capacidad para hacerlo, pero no creo que haya mucho interés en unos tubos que están cerrados - considera Gonzao Escribano - EE.UU. es ya y va a seguir siendo el principal suministrador de Europa, no veo que vayan a exportar una gota más de gas". Morales de Labra ha recordado que Rusia ha invertido 20.000 millones de euros en los dos gasoductos, por lo que es "un poco raro" que bombardee infraestructuras de su interés. No obstante, existen también argumentos que pueden apoyar la hipótesis de la autoría rusa. "Uno de los argumentos es que vendría a desestabilizar la zona por un gasoducto que pasa al lado [el Báltico], que se acaba de inaugurar. Estaría advirtiendo que tiene capacidad para volar el gasoducto nuevo". Esta tesis es la defendida también por Javier Blas, columnista sobre energía de Bloomberg News en Londres. "El presidente ruso da a entender que puede atacar la infraestructura que desee en el mar del Norte", ha declarado en RNE. 06.33 min 24 horas - Javier Blas sobre las explosiones cerca de las fugas del Nord Stream: "Están separadas por 75 kilómetros, no puede ser un accidente" - Escuchar ahora Escribano asegura que, si las pruebas finalmente apuntan en esa dirección, supondría "una escalada muy grave" porque "no se sabe qué límites se podrían alcanzar". Una segunda razón para Rusia sería provocar una subida del precio del gas en los mercados mundiales. Una parte muy importante de la economía rusa, y por tanto de la financiación del esfuerzo de guerra en Ucrania, depende de la exportación de hidrocarburos. El precio se había reducido a la mitad en el último mes pero ha aumentado de nuevo este martes, tras conocerse las fugas. Una tercera motivación, señala Morales de Labra, sería que Rusia ahora tiene argumentos reales para justificar la suspensión del suministro a Alemania. "Ahora tiene un argumento potente, no puede cumplir los contratos, y esto influye en las penalizaciones por incumplimiento", ha subrayado.