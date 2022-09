Morales de Labra habla sobre el sabotaje del Nord Stream

Jorge Morales de Labra, experto en Energía, habla sobre si son normales los escapes de gas en Nord Stream o, por el contrario, hay que sospechar como anunciaba Josep Borrell: "Por desgracia ya no son sospechas, prácticamente no hay precedentes, que haya tres en la misma noche es prácticamente imposible. Ha habido explosiones en el subsuelo, es clarísimo que ha habido bombas que han explotado en estos gaseoductos, está claro que ha sido intencionado. No está claro si ha sido Rusia o EE. UU, que son las dos tesis que hay ahora encima de la mesa", relata.

Se han observado fugas de gas metano, lo que ha obligado, entre otras cosas, a desviar la trayectoria de los buques: "Desconozco el tráfico marítimo, pero se ha establecido una zona de seguridad. Es una zona limitada del Báltico, por eso las autoridades imagino que han desviado los buques. Se calcula, que el gas que ya ha salido equivale a las emisiones de CO₂ de dos millones de coches durante un año, no pensemos que es una pequeña grieta, ha salido un montón de gas a la atmósfera", explica Morales de Labra.

Unos escapes de gas que coinciden con la transmisión por otro gaseoducto del norte: "Este martes se inauguraba el gaseoducto llamado Báltico, el tramo entre Dinamarca y Polonia. Nos permite traer directamente gas, es una coincidencia muy importante. Hay algunas razones que podría justificar que Rusia se autoinmolara, lleva tiempo amenazando con cortar el gas. Ahora tiene un argumento potente para incumplir los contratos, porque ahora podría decir que no puede. El principal beneficiario de todo esto es EE. UU porque todo el gas que no entre por ahí entra por barco. Lo más preocupante es que se trata de un sabotaje", concluye Labra.