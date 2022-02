El presidente estadounidense, Joe Biden, ha advertido este lunes que si Rusia invade Ucrania "no habrá Nord Stream 2". Lo ha hecho en el marco del Consejo Bilateral de Energía en Washington, durante una rueda de prensa conjunta con el nuevo canciller alemán, Olaf Scholz, quien ha evitado aclarar si está dispuesto a suspender los permisos para ese gasoducto.

"Si Rusia invade, y eso significa tanques y tropas cruzando la frontera de Ucrania, ya no habrá un Nord Stream 2, le pondremos fin.", ha asegurado el mandatario de EE.UU. en la Casa Blanca. No obstante, no ha precisado cómo se podría cortar esta infraestructura submarina que une a Rusia directamente con Alemania si Berlín se opusiese.

“Tomaremos los mismos pasos y serán muy duros para Rusia“

Por su parte, Scholz, aunque no ha confirmado esta posibilidad, si ha dicho que los aliados están "absolutamente unidos" y que no tomarán "pasos diferentes". "Tomaremos los mismos pasos y serán muy, muy duros para Rusia, y ellos lo entenderán", ha concluido.

El silencio de Alemania Scholz se ha resistido a amenazar a Moscú con una cancelación definitiva de los permisos del gasoducto, controlado por el gigante ruso Gazprom, y tampoco quiso hacerlo en la Casa Blanca, a pesar de las críticas que eso le ha merecido en Estados Unidos. "Parte de este proceso es el hecho de que no deletreamos en público todo (lo que podríamos hacer)", ha subrayado el canciller, que tiene previsto visitar Moscú la semana que viene. EE.UU. ha criticado duramente el gasoducto, al considerar que podría perjudicar a Ucrania al permitir que Rusia deseche la ruta de tránsito de gas a través del territorio ucraniano. La falta de claridad de Scholz ha irritado a muchos en Washington, hasta el punto de que la embajadora alemana en la ciudad, Emily Haber, advirtió la semana pasada a Berlín de que muchos en Estados Unidos ven a Alemania como un "socio poco fiable", según The New York Times. Claves de la escalada de tensión en Ucrania: ¿se está preparando Rusia para una invasión? LAURA GÓMEZ DÍAZ La cuestión del Nord Stream 2 lleva años pesando en las relaciones entre Washington y Berlín, pero se ha agudizado especialmente con la crisis de Ucrania. Estados Unidos lleva tiempo argumentando que la infraestructura da a Moscú demasiada influencia estratégica sobre la energía. Sin embargo, la ex canciller Angela Merkel convenció el pasado año a Biden para suspender las sanciones estadounidenses al proyecto.

Una reunión "muy productiva" Biden ha destacado que la reunión con Scholz ha sido "muy productiva". "Alemania, junto a Estados Unidos y nuestros aliados y socios estamos trabajando estrechamente para lograr una resolución diplomática a esta situación y la diplomacia es la mejor vía para avanzar para todas las partes", ha argumentado. El mandatario norteamericano ha indicado que ha abordado con Scholz la elaboración de "un paquete de sanciones potente que demuestre claramente la resolución internacional e imponga consecuencias rápidas y graves si Rusia viola la soberanía e integridad territorial de Ucrania". “Toda la OTAN está preparada“ "Hemos dejado muy claro que estamos dispuestos a continuar con conversaciones relevantes y de buena fe con Rusia (...), pero si Rusia elige invadir aún más Ucrania, estamos preparados conjuntamente. Toda la OTAN está preparada", ha advertido. En la misma línea, Scholz ha señalado que Rusia "pagará un alto precio": "Estamos en una situación muy complicada. Si hay una amenaza militar a Ucrania, no podemos quedarnos callados. Hay tropas en la frontera ucraniana y ello supone una grave amenaza para la seguridad europea y por eso es importante actuar juntos y hacer juntos lo que sea necesario".