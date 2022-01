Rusia analiza estos días las respuestas por escrito que ha recibido esta semana de Estados Unidos y de la OTAN a las garantías de seguridad que ha pedido Moscú para encontrar una salida a la crisis en Ucrania. El Kremlin ya ha señalado que se tomará su tiempo para estudiar un texto cuyo contenido se desconoce, lo que podría llevar a que algunos interpretaran que “hay concesiones a Moscú que no se quieren reconocer abiertamente”, según afirma a RTVE.es el codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), Jesús Núñez Villaverde.

El Kremlin ha descartado una reacción "inmediata" a las garantías de seguridad que ha pedido Moscú para encontrar una salida a la crisis en Ucrania.

Washington y la Alianza Atlántica han rechazado que la OTAN renuncie a la política de puertas abiertas a Ucrania y otros países, una de las garantías de seguridad exigidas por Rusia. Aunque el diálogo entre las partes siga abierto, Núñez Villaverde destaca que “Moscú no se va a ir de esta historia con las manos vacías”.

La respuesta “sin prisas” de Putin a las propuestas de EE.UU. y la OTAN

Occidente ha tardado más de un mes en responder por escrito a las propuestas de garantías de seguridad de Moscú y ahora el Kremlin ha descartado una reacción “inmediata”. Lavrov ha informado de que Putin ya tiene “todos los documentos” y ha recalcado que primero habrá “consultas interdepartamentales”. Además, el presidente ruso consultará con los militares las medidas que tomará si Occidente ignora sus demandas.

“Estamos en un juego de ida y vuelta absolutamente previsible en el sentido de que la OTAN nunca va a poner por escrito que renuncia la integración de nuevos países, ya no solamente de Ucrania, y que, por su parte, Moscú no se va a ir de esta historia con las manos vacías”, señala el codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

Por su parte, el catedrático de Ciencia Política de la Universidad Pablo de Olavide afirma que Putin “busca un compromiso de que esos países (Estados Unidos y la OTAN) cerrarán la puerta no solo a Ucrania, sino a cualquier país de esa órbita que Rusia cree tener derecho a establecer, no van a integrarse nunca en la Alianza”, algo que Torres recalca que es “muy complicado desde la propia lógica democrática”. “La respuesta de no cerrar la puerta, no da mucha esperanza a Rusia de que esa condición que ha impuesto sea aceptada”, añade.