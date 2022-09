El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, sostiene que se trata de "referendos de la vergüenza que no cambiarán nada" en un mensaje en Twitter. Recuerda que Rusia es el "agresor que ocupa ilegalmente territorios ucranianos".

“Sham ‘referendums’ will not change anything. Neither will any hybrid ‘mobilization’. Russia has been and remains an aggressor illegally occupying parts of Ukrainian land. Ukraine has every right to liberate its territories and will keep liberating them whatever Russia has to say.“