Según los resultados de una encuesta difundida este miércoles en distintos medios rusos, la mayoría de la población en las regiones de Zaporiyia y Jersón votarían a favor de la adhesión a Rusia. Sin embargo, los datos de las encuestas que manejan en EE.UU., en un referéndum libre los ucranianos elegirían no unirse al país invasor, indicó el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Vedant Patel

Previamente, como fecha para la celebración de consultas populares en territorios ucranianos bajo control de tropas rusas se barajaba el 11 de septiembre, día de elecciones municipales en Rusia.

A la vez, las autoridades prorrusas de Jersón anunciaron recientemente la decisión de posponer la organización del referéndum en medio de las acciones de contraataque ucranianas en la región.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha advertido que de celebrarse dichos "pseudoreferéndum", Kiev renunciará a posibles negociaciones futuras con Moscú.

Su asesor presidencial, Miajilo Podoliak, ha ironizado con la nueva propuesta del Kremlin, asemejándola a otras pretensiones rusas que fracasaron a lo largo del año: "'Referéndum del 4 de noviembre' es un nuevo proyecto de los autores de 'Kiev en 3 días' y 'Donbás hasta el 9 de mayo'. Cambia los guionistas y antes de organizar 'referéndums' en otros países, trata de celebrar elecciones justas", ha reprochado en Twitte..

