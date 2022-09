Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Zelenski desmiente que el grano ucraniano vaya sobre todo a Europa

La guerra en Ucrania cumple este jueves 197 días desde el inicio de la invasión rusa. Moscú ha ejecutado la suspensión indefinida del suministro de gas a Europa a través del Nord Stream por una fuga de aceite y responsabiliza de nuevo a las sanciones impuestas por Occidente.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha vuelto a amenazar con cortar el suministro no solo del gas, también del petróleo, si Europa limita los precios. Bruselas plantea fijar un tope al precio del gas ruso y propone una reducción obligatoria del consumo eléctrico en las horas picos de hasta un 5%.

Última hora de la guerra entre Rusia y Ucrania:

01:24 La falta de suministros fuerza a Rusia a comprar munición en Corea del Norte. Washington afirma que Moscú quiere comprar a Pyongyang "millones" de piezas de artillería y cohetes, aunque la compra aún no se ha producido. La información sobre la compra de armamento a Corea del Norte apareció primero en The New York Times y después ha sido confirmada desde la Casa Blanca.

00:02 Zelenski desmiente que el grano ucraniano vaya sobre todo a Europa. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha desmentido esta noche que el grano ucraniano que se exporta vaya sobre todo a Europa, como ha afirmado el presidente de Rusia, Vladímir Putin. "Hoy Rusia expresó otra declaración descaradamente falsa de que la mayoría absoluta del grano ucraniano supuestamente se exporta a países europeos. Bueno, las palabras de verdad no se han escuchado a nivel oficial en Rusia durante mucho tiempo, y esto no sorprende a nadie", ha afirmado en su habitual discurso nocturno.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, abordará con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, limitar los destinos de los barcos que exportan grano ucraniano, ya que "los países más pobres" no tienen acceso al mismo, según su versión.

00:01 Buenas noches, continúa aquí la narración de la guerra en Ucrania, que este jueves cumple 197 días de ofensiva. Moscú ha ejecutado la suspensión indefinida del suministro de gas a Europa a través del Nord Stream por una fuga de aceite y responsabiliza de nuevo a las sanciones impuestas por Occidente. Aquí puedes leer lo ocurrido durante la jornada de este miércoles.