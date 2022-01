China ha advertido este jueves a Estados Unidos de que para resolver el conflicto en Ucrania se deben "respetar las legítimas preocupaciones de Rusia", al tiempo que ha pedido "calma y contención" a todas las partes para evitar mayores tensiones. Por su parte, Washington ha instado a Pekín a "usar su influencia" para rebajar la tensión con Moscú.

El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Antony Blinken, en la que ha argumentado que la "expansión" militar, en referencia a la OTAN, "no garantizará la seguridad regional" en un momento de máxima preocupación por la concentración de tropas rusas en la frontera con Ucrania.

Wang ha aprovechado la ocasión para criticar una vez más "la mentalidad de Guerra Fría" de Estados Unidos: "En el siglo XXI no puede haber política de bloques", ha señalado el diplomático, quien ha agregado que "es necesario un mecanismo de seguridad europeo equilibrado, eficaz y sostenible al cual se llegue mediante negociaciones".

"Pero las preocupaciones de seguridad de Rusia son razonables, y deben tomarse en serio y resolverse", ha enfatizado.

Mientras Rusia evalúa las respuestas por escrito que ha recibido de EE.UU. y de la OTAN a las garantías de seguridad que exige para frenar la expansión de la Alianza Atlántica, Pekín ha sugerido este jueves volver a los Acuerdos de Minsk: "Ese acuerdo fue aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Es un documento reconocido por todas las partes y se debe poner en marcha".

"China apoyará todos los esfuerzos que se hagan en esa dirección", ha asegurado el canciller chino.

Entretanto, Washington sigue preparándose para un escenario de confrontación, con la entrega de más material militar a Kiev y la recomendación de sus ciudadanos en Ucrania a abandonar el país ante la potencial invasión.

"Hay que mantener la calma y abstenerse de tomar medidas que hagan aumentar la tensión", aconsejó Wang.

Las relaciones China-Estados Unidos, a examen

Al margen, Wang ha repasado este jueves con Blinken el estado de las relaciones bilaterales, y ha criticado a Washington por "no cambiar sus políticas respecto a China" tras la reunión telemática que mantuvieron en noviembre los presidentes Joe Biden y Xi Jinping.

"Estados Unidos debe dejar de formar grupitos anti-China. Las relaciones afrontan nuevas perturbaciones dos meses después de aquel encuentro", ha señalado.

Wang ha concretado que la prioridad para China es que Washington "deje de interferir" en los Juegos Olímpicos de Invierno -comenzarán en Pekín el 4 de febrero-, a los que Estados Unidos impuso un boicot diplomático al que se sumaron otros países como Australia o Canadá.

Asimismo, el canciller ha urgido a EE.UU. a "dejar de jugar con fuego" con respecto a Taiwán, isla cuya soberanía Pekín reclama.

"Biden nos aseguró que EE.UU. no busca una nueva guerra fría, que no busca cambiar el sistema de China, que no busca formar alianzas para oponerse a China y que no apoya la 'independencia' de Taiwán. Un mensaje diferente y positivo respecto a la administración anterior. Pero lo que el mundo ve ahora es que el tono no se ha correspondido con hechos", ha aseverado.