El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho este martes que no descarta imponer sanciones directamente a su homólogo ruso, Vladímir Putin, si Rusia invade Ucrania.

Así, ha reiterado que el país se enfrentará a castigos económicos "significativos", incluyendo medidas que podrían apuntar a su presidente personalmente. No obstante, Biden se ha negado a especular sobre el momento en el que se producirá un ataque a Ucrania: "Sería como leer en los posos del café". "Todo depende de su decisión", ha añadido refiriéndose a Putin.

El mandatario también ha informado de que podría trasladar a corto plazo algunos de los 8.500 soldados estadounidenses que han sido puestos en espera. Si Rusia "invade todo el país", o "incluso mucho menos" que eso, habría "enormes consecuencias", no solo para Rusia sino "para todo el mundo".

Hasta el momento, se mantiene la vía del diálogo después de que hace cuatro días se celebrase un encuentro en Ginebra entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov. Blinken se ha comprometido a responder por escrito la próxima semana a las condiciones rusas. Por su parte, la Unión Europea ha amenazado a Rusia con sanciones "masivas" y la OTAN ha reforzado su presencia militar en el este de Europa.

Biden no tiene "ninguna intención" de enviar tropas estadounidenses

Por otra parte, el líder estadounidense ha afirmado que no tiene "ninguna intención" de enviar tropas estadounidenses o de la OTAN a Ucrania, aunque ha dicho que una invasión rusa tendría "enormes consecuencias" y "cambiaría el mundo". Sería "la invasión más importante desde la Segunda Guerra Mundial", ha insistido.

"No tenemos ninguna intención de desplegar fuerzas de EE. UU. o de la OTAN en Ucrania", ha manifestado a los periodistas que le acompañaban en una visita a una pequeña empresa en Washington, poco después de que el país norteamericano pusiera en alerta a 8.500 soldados para reforzar la alianza militar occidental.

Por su parte, el portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, John Kirby, ha señalado que este movimiento, fundamentalmente de tropas terrestres, estará listo si Rusia decide avanzar. "No las estamos desplegando ahora, no estamos diciendo que la diplomacia ha muerto", ha asegurado. Estas tropas solo se trasladarían si la OTAN así lo activa. Con todo, Washington no descarta un despliegue "unilateral" fuera de la Alianza.

Al respecto, Biden ha reiterado que esa decisión busca mostrar apoyo a los miembros del flanco este, como Rumanía y Polonia, ante las actividades rusas en la zona en virtud del principio de defensa colectiva de la Alianza, que declara que un ataque a cualquier Estado aliado es un ataque contra todos.