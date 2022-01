El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sido captado fuera de micrófono llamando "estúpido hijo de perra" a un periodista de la cadena conservadora estadounidense 'Fox News'.

El insulto de Biden ha tenido lugar después de que el reportero Peter Doocy le preguntara en un acto en la Casa Blanca sobre si creía que la inflación en Estados Unidos podía suponer un "lastre político" para su partido en las elecciones legislativas que se celebran en noviembre.

"Es un gran recurso, más inflación", ha contestado el mandatario, antes de añadir: "Vaya un estúpido hijo de puta". El comentario lo hizo cuando los periodistas ya estaban abandonando la sala de la Casa Blanca, por lo que no está claro si Biden se dio cuenta de que su micrófono seguía encendido.

"Nada personal"

El periodista de la cadena 'Fox News' ha afirmado que el presidente le ha llamado por teléfono y que ambos han hecho las paces. "Alrededor de una hora después de lo ocurrido, me llamó a mi teléfono y me dijo: 'No ha sido nada personal, amigo', y hablamos del tema y de seguir adelante", ha señalado Doocy.

El reportero ha asegurado que le ha explicado a Biden que siempre va a intentar "preguntarle algo diferente que los demás" y ha agradecido que Biden le haya llamado para "enfriar los ánimos" en un momento en el que el país está "en el borde de la Tercera Guerra Mundial", refiriéndose a las tensiones con Rusia y Ucrania.

Hasta ahora, Biden no ha tenido ninguna falta de respeto similar con ningún periodista, aunque la semana pasada dijo que la pregunta que le había hecho otra reportera de 'Fox News' era "estúpida".