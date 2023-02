"Que Rusia no puede ganar la guerra es cada vez más claro"

12:50

Entrevista a Javier Solana, ex secretario general de la OTAN

Javier Solana, presidente de EsadeGeo y ex secretario general de la OTAN, ha hablado con Las mañanas de RNE recién llegado de Múnich. Allí acaba de celebrarse una Conferencia de Seguridad que ha calificado como "magnífica reunión", en parte por la presencia de China, que ha lanzadoel mensaje "de que no está al 100% con Rusia", según interpreta Solana. También ha tenido palabras positivas para la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, "mucho más potente y fuerte" que en la reunión del año pasado". Por otra parte, ha calificado de "golpe de efecto muy importante" la presencia de Biden en Kiev, un viaje "fundamental", que ha puesto de manifiesto, en su opinión, el "coraje" del presidente norteamericano.

Preguntado sobre las perspectivas para el fin del conflicto en Ucrania, Javier Solana ha asegurado que "todo el mundo desea que haya un elemento de distensión, pero eso debe empezar porque Putin lo haga". El ex número uno de la OTAN cree que el presidente ruso debe "entrar en una vía diferente", teniendo en cuenta que su país, y él mismo, "han perdido prestigio". Respecto a las perspectivas de final del conflicto, Solana ve claro que "Rusia no puede ganar la guerra", aunque ha matizado que esto no significa que sea el país perdedor, porque "las guerras pueden ser acabadas sin necesidad de que haya vencedores y vencidos". Mirando al futuro, Solana ha manifestado que será necesario ser creativos en la búsqueda de soluciones y, sobre todo, incluir a Rusia en las relaciones de la Unión Europea.