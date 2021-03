Los líderes de la Unión Europea no se han desviado en su primer día de cumbre ni un milímetro de la política de austeridad que promueven desde el inicio de la crisis de la deuda e insistieron en la consolidación fiscal, las reformas estructurales y el cumplimiento de los objetivos de déficit como receta anticrisis.

El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, que ha sido reelegido este jueves por otro mandato de dos años y medio y como presidente de las cumbres del euro, ha afirmado en rueda de prensa que la "consolidación fiscal tiene que ir de la mano con el crecimiento y las perspectivas de creación de empleo".

Los líderes han abordado este jueves los progresos de cada país en la consolidación fiscal, las reformas, la modernización del sistema de pensiones, los impuestos, el empleo, el crecimiento y la competitividad, y Suecia y Alemania han compartido sus experiencias en algunos aspectos.

Por su parte, los jefes de Estado y de Gobierno de la eurozona han reafirmado su determinación de revisar hasta finales de mes la dotación de los cortafuegos financieros y acelerar "el pago de capital" para el mecanismo de rescate permanente, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ha insistido ante la prensa que la consolidación fiscal "no viene impuesta de Bruselas" y que la estrategia de crecimiento debe ser asumida como propia por todos los países y agentes sociales.

Negociación del déficit

También han concedido a aquellos países con más dificultades económicas, laborales y de cumplimiento de los objetivos de déficit una salvaguarda, al afirmar que la consolidación "debe ser diferenciada de acuerdo a las condiciones de los Estados miembros", aunque siempre "asegurando la sostenibilidad a largo plazo de sus finanzas públicas".

En este contexto, el Gobierno español ha garantizado a sus socios comunitarios su compromiso "absoluto" con la consolidación fiscal, pero ha resaltado que "las circunstancias han cambiado" desde que se marcó un déficit del 4,4 % para 2012, objetivo que Mariano Rajoy asume que no revisará hasta mayo o junio.

01.44 min La Comisión Europea no decidirá hasta junio si revisa el déficit de España

Barroso ha revelado este jueves que los líderes no han hablado de "ningún tipo de relajación de déficit".No obstante, la cláusula de escape que incluye el texto de conclusiones no significa que no tengan que cumplir sus compromisos de consolidación asumidos.

"Todos los Estados miembros deben continuar respetando sus compromisos de acuerdo al Pacto de Estabilidad y Crecimiento", señala el documento.

Los líderes de la UE insisten en que "los países con programa de asistencia deben ceñirse a sus objetivos y reformas estructurales acordados en el programa" y en que "los países que afrontan un escrutinio estrecho de los mercados deberían cumplir los objetivos presupuestarios y estar dispuestos a buscar medidas de consolidación adicionales si es necesario", según fuentes diplomáticas.

No obstante, los países con más margen fiscal deben dejar que operen plenamente los estabilizadores automáticos. Pese a toda la insistencia en la austeridad, la cumbre también destaca que, mientras se debe perseguir los esfuerzos de consolidación, debe prestarse cuidado particular a priorizar el gasto para que sea una inversión en crecimiento futuro y dar particular énfasis en educación, investigación en innovación.