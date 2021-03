Un cumbre "sin dramas" para firmar el pacto fiscal

Bruselas no cede en el objetivo de déficit

El secretario de Estado de Administraciones Publicas, Antonio Beteta, afirmó esta semana que espera que Bruselas comunique al Gobierno si está dispuesta a flexibilizar el objetivo de reducción de déficit para 2012 antes de que el Gobierno fije el techo de gasto, inicialmente previsto para este viernes.

Sin embargo, en Bruselas no ceden ni un milímetro. Todos los representantes de la CE que se han pronunciado estos días han sido tajantes: no habrá relajación de la exigencia fiscal hasta que España explique con detalle los motivos del desvío del déficit de 2011 y presente los presupuestos generales de este año.