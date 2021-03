Rajoy: "Bajaremos el déficit todo lo que podamos"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha ratificado este miércoles la necesidad de recortar el gasto de todas las administraciones públicas y, al mismo tiempo, fomentar políticas de crecimiento económico para bajar el déficit "todo lo que podamos".

Rajoy ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación después de participar en la presentación de la Cumbre Iberoamericana de Cádiz, aunque no ha hecho comentarios sobre la posibilidad de que la Comisión Europea (CE) rebaja el objetivo de déficit público para este año.

"Le pido a todos los españoles que entiendan que las cosas no son fáciles, que tendremos que hacer esfuerzos, pero que tengan la total y absoluta certeza de que de esta situación vamos a salir", ha subrayado.

El presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, ha reiterado que Bruselas no podrá considerar una modificación del objetivo de déficit para España hasta que el Gobierno no haya presentado el presupuesto 2012 a finales de marzo. "No tenemos aún una imagen completa de las desviaciones del año pasado ni de los motivos de esas desviaciones", ha recalcado Barroso en una rueda de prensa previa a la cumbre europea del jueves y viernes.

"Aún estamos esperando que España presente su presupuesto para este año y el presidente Rajoy ha dicho que será presentado a finales de marzo, solo entonces, cuando recibamos información concreta, podremos tomar una posición sobre esta cuestión", ha indicado.

Barroso ha confiado, no obstante, en que España respete sus compromisos con la UE. "Confío en cualquier caso en que este presupuesto esté completamente en línea con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento", ha incidido.