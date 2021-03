Los grupos minoritarios en el Congreso (ERC, IU y BNG) han vetado las 19 recomendaciones de la comisión del Pacto de Toledo sobre la reforma del sistema de pensiones -que se ha votado este miércoles en dicha comisión parlamentaria- porque consideran que son lo suficientemente abiertas como para que el Gobierno haga la reforma que desea sin incumplirlas.

El resultado de la votación en la comisión ha sido de 36 votos a favor y 2 en contra, con lo que el documento se debatirá en el pleno del Congreso el próximo 25 de enero, tres días antes de que el Ejecutivo revele su propia reforma en forma de proyecto de ley que, a su vez, también deberá debatirse y aprobarse en el Parlamento.

En ese documento, los partidos políticos no se pronuncian sobre la conveniencia o no de retrasar la edad de jubilación a los 67 años porque al no haber alcanzado ningún acuerdo, con lo que tampoco ratifican que se mantenga esa edad en los 65 años, tal y como habían solicitado ERC, IU y BNG.

Sí aparece en el informe la necesidad de ampliar más allá de los actuales 15 años el período de cálculo de la pensión, aunque no se especifica si deben utilizarse 20 o 25 años.

El diputado de IU, Gaspar Llamazares, ha denunciado que al Ejecutivo ya no le importa lo que ocurra en el Parlamento, sino que "su prioridad" son los mercados financieros internacionales, lo que convertirá en "papel mojado" el texto que se apruebe este miércoles en comisión.

Llamazares ha resaltado que detrás de las recomendaciones de la comisión están las decisiones del Gobierno, "afiladas como cuchillos y preparadas para dar el hachazo al sistema público de pensiones".

"Es el estilo Sarkozy" El representante de IU denuncia los anuncios realizados por el Gobierno, desde el retraso de la edad de jubilación legal hasta los 67 años hasta la ampliación a 25 años del período utilizado para calcular la jubilación. Pero ha hecho especial hincapié en la filtración más reciente: que para poder cobrar la pensión completa se requiera cotizar 40 años. "Eso es el estilo Sarkozy", ha advertido Llamazares, quien asegura que la combinación de esas medidas supondría "como mínimo" un recorte del 10% en el año 2030 en el sistema de pensiones español que, según el diputado de IU, "ya está muy por debajo de otros sistemas de pensiones europeos". "Hoy daremos un paso atrás como sociedad", ha indicado el diputado de IU. En su opinión, las recomendaciones de la comisión del Pacto de Toledo serán "un acto fallido" que provocará que la sociedad acabe siendo más desigual, ya que elevar la edad de jubilación legal a los 67 años significará que haya "más parados mayores no recolocables y más pensionistas pobres". En una rueda de prensa, la diputada del BNG Olaia Fernández ha subrayado que las recomendaciones que se van a aprobar no suponen "ningún amparo" de los derechos de la ciudadanía, por lo que ha asegurado que su partido no participará en ninguna actuación que suponga un engaño a los ciudadanos.

Estas recomendaciones no impedirán "el recorte de derechos sociales" Al margen de que esté de acuerdo con una mínima parte del documento de recomendaciones, el BNG considera que aprobar ese texto supone enviar un mensaje engañoso a los ciudadanos, puesto que no impedirá que el Gobierno "recorte derechos sociales" al reformar el sistema de pensiones. Por su parte, el diputado de ERC Joan Tardá ha señalado que la correlación de fuerzas parlamentarias no permitirá frenar la reforma que quiere hacer el Ejecutivo, pero se ha mostrado esperanzado en que la movilización popular haga que "la batalla no esté perdida". "Hoy volveremos a alzar la voz en el Parlamento", ha asegurado Tardá, aunque ha explicado que no será tanto para dirigirse a los parlamentarios como para concienciar a la ciudadanía de que las recomendaciones que saldrán de la comisión del Pacto de Toledo son "un traje a medida" para el Gobierno. De esta forma, ha agregado, se podrá retrasar la edad de jubilación a los 67 años y ampliar el período de cálculo de la pensión a más de los actuales 15 años.