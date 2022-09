El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirma que no ha planteado la reforma laboral como una "solución definitiva" al problema del paro en España, pero se trata de una "pieza más" que debe cambiar el mercado laboral para favorecer la "estructura productiva" en España.

El jefe del Ejecutivo ha señalado en la sesión de control del Congreso que no prejuzga los resultados de la reforma y ha pedido que "esperemos a verlos". Antes, al hacer balance de la Presidencia española de la UE, ha reconocido que las circunstancias le obligaron a cambiar de política económica.

Zapatero insiste en que es una "opinión unánime" de sindicatos y empresarios que resulta necesario "cambiar cosas" en el modelo laboral español, y con este objetivo el Gobierno, y él mismo, han estado dialogando "durante muchas horas" sobre problemas y posibles soluciones.

"No hay que dar muchos datos cuando tenemos un 20% de tasa de paro y un 30% de temporalidad, que es la norma para cinco o seis millones de jóvenes", apunta Zapatero. También señala que la reforma laboral que se ha puesto en marcha "favorece la flexibilidad" en todos los órdenes: entrada y salida del mercado laboral, así como la adaptación de las empresas a las circunstancias.

Futuro de las pensiones

Acerca de la reforma de las pensiones, Zapatero ha afirmado que se respetará lo que se decida en la comisión del Pacto de Toledo. El presidente del Gobierno ha garantizado que "no habrá iniciativa propia" del Ejecutivo en esta materia y se atendrá al acuerdo "de los grupos parlamentarios de esta cámara".

El portavoz de ERC, Joan Ridao, ha puesto en duda esa voluntad pese a que "no hay razones a corto plazo" para cambiar el sistema. Zapatero ha recordado que en 2015 habrá cuatro millones más de pensionistas y que "hay que hacer reformas" pero que se harán "con el máximo consenso".

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha acusado a Zapatero de "hacer una cosa y la contraria" por su defensa del Pacto de Toledo cuando dentro del plan de ajuste del déficit ha aprobado una congelación de las pensiones o la reforma laboral que finalmente ha salido "por decreto-ley".

“Zapatero a Rajoy: Hay que mojarse“

El jefe del Ejecutivo le ha respondido que "no hace ninguna propuesta" y que su labor en la oposición "se reduce a criticarme a mí". En su turno de réplica, Rajoy le ha instado a "no congelar las pensiones, no subir el IVA, no bajar los sueldos de los funcionarios, no subir los impuestos y a regular la negociación colectiva".

Zapatero se ha limitado a decir que las palabras del líder de la oposición "confirman" sus afirmaciones porque solo dice "no" y no dice "qué hay que hacer" y cuáles son "sus políticas para reducir el déficit" y le ha repetido que "hay que mojarse".