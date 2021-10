El ministro de Trabajo e Inmigración,, ha explicado que el diálogo social entra en una fase en la que todos deben esforzarse en cerrar un acuerdo definitivo porque la crisis "no entiende ni de semanas ni de meses", y en septiembre, dijo, hay que tomar alguna medida.En una entrevista en la cadena SER , Corbacho señala que, en alusión a la reunión que mantendrán el presidente del Gobierno,, con los líderes sindicales y empresariales para llegar a un acuerdo en el diálogo social El titular de Trabajo cree que se trata de mandar un mensaje sobre la capacidad de los agentes sociales y el Gobierno para ponerse de acuerdo en un "mínimo denominador".Corbacho asegura que el recorte de cinco puntos en las cotizaciones sociales, propuesto por la CEOE, supondríade euros que, unido al superávit del Sistema previsto para 2010 (unos 3.000 millones), generaría un déficit de 15.000 millones para pagar pensiones."De las pensiones pende la seguridad en presente y futuro de más de", afirmó el ministro, quien destacó que en caso de déficit habría que utilizar el Fondo de Reserva o bajar la cuantía de las pensiones.La última propuesta del Gobierno contiene-accidentes y enfermedades laborales- ypara las empresas en situación de crisis durante 2010.Corbacho subraya que si esta última medida afecta a la sostenibilidad de la Seguridad Social, el Gobierno se comprometería a reponer el "hipotético" déficit de estas cuentas.El ministro de Trabajo reitera que la renta deque el Ejecutivo está dispuesto a ampliar a los parados que hayan agotado su prestación por desempleo "no es un subsidio" y debe ir acompañado de"El Gobierno entiende que tiene unos límites" para financiar esta medida, ha dicho en respuesta a la petición de los sindicatos de que se alargue durante un año.Asimismo, Corbacho considera que "los tiempos que corren no son los mejores" para pedir la desregulación de los ERE y se mostró de acuerdo enno justificado, que, dijo, depende "muchas veces" de la propia organización de las empresas.