Barcelona - Atlético de Madrid: el recuerdo colchonero de hace diez años para contrarrestar el 'rodillo' culé

El FC Barcelona y el Atlético de Madrid femeninos disputan este sábado en Las Palmas de Gran Canaria la final de la Copa de la Reina 2026. Será la revancha de la final del año pasado, que ganó el Barça, pero también la de una década antes, que ganó el Atleti.

Barça Femenì y Atlético Féminas, que es su otra nomenclatura oficial, han tenido bastante rivalidad y han sido los finalistas de varias ediciones, esta será la sexta. De hecho, en su primer enfrentamiento entre ambos escudos ganó el conjunto rojiblanco, justo hace una década.

En 2016 ya había jugadoras que hoy son protagonistas. En el Barça jugaban de titulares Marta Torrejón y la actual capitana, Alexia Putellas. En el banquillo esperaban sus minutos Aitana Bonmatí y Patri Guijarro.

De aquel Atlético de 2016 sobrevive la capitana y portera Lola Gallardo, pero también sigue en activo María del Pilar León, 'Mapi' León, que en julio de 2017 cambió de aires para militar en el conjunto rival. Otras jugadoras destacadas de aquel encuentro fueron la 'MVP' del partido, Sonia Bermúdez, actualmente la seleccionadora nacional.

Los dos goles del Barça en la final sirvieron de poco, porque el encuentro acabó en 2-3, pero los anotó otra futbolista que vistió las dos camisetas y a día de hoy sigue brillando en México: Jenni Hermoso.

Son meros recuerdos, a los que se aferra el Atleti para armarse de moral ante un Barça que desde hace más o menos un lustro sacó el rodillo a pasear y no ha cedido terreno en las competiciones nacionales, salvo por sanción en 2023 por alineación indebida. Aquella edición también la ganaron las colchoneras, imponiéndose en la final al Real Madrid, segundo y último título copero hasta la fecha.