Barcelona - Atlético de Madrid: el recuerdo colchonero de hace diez años para contrarrestar el 'rodillo' culé
- En 2016 se impuso el Atleti en la primera de las cinco finales que han enfrentado a estos dos equipos
- Final de la Copa de la Reina en directo, a las 21:00 horas en La 2, Teledeporte y RTVE Play
El FC Barcelona y el Atlético de Madrid femeninos disputan este sábado en Las Palmas de Gran Canaria la final de la Copa de la Reina 2026. Será la revancha de la final del año pasado, que ganó el Barça, pero también la de una década antes, que ganó el Atleti.
Barça Femenì y Atlético Féminas, que es su otra nomenclatura oficial, han tenido bastante rivalidad y han sido los finalistas de varias ediciones, esta será la sexta. De hecho, en su primer enfrentamiento entre ambos escudos ganó el conjunto rojiblanco, justo hace una década.
En 2016 ya había jugadoras que hoy son protagonistas. En el Barça jugaban de titulares Marta Torrejón y la actual capitana, Alexia Putellas. En el banquillo esperaban sus minutos Aitana Bonmatí y Patri Guijarro.
De aquel Atlético de 2016 sobrevive la capitana y portera Lola Gallardo, pero también sigue en activo María del Pilar León, 'Mapi' León, que en julio de 2017 cambió de aires para militar en el conjunto rival. Otras jugadoras destacadas de aquel encuentro fueron la 'MVP' del partido, Sonia Bermúdez, actualmente la seleccionadora nacional.
Los dos goles del Barça en la final sirvieron de poco, porque el encuentro acabó en 2-3, pero los anotó otra futbolista que vistió las dos camisetas y a día de hoy sigue brillando en México: Jenni Hermoso.
Son meros recuerdos, a los que se aferra el Atleti para armarse de moral ante un Barça que desde hace más o menos un lustro sacó el rodillo a pasear y no ha cedido terreno en las competiciones nacionales, salvo por sanción en 2023 por alineación indebida. Aquella edición también la ganaron las colchoneras, imponiéndose en la final al Real Madrid, segundo y último título copero hasta la fecha.
Atlético o Lyon, ¿quién podrá evitar el triplete?
Sólo así se puede parar al once veces campeón de la Copa, vigente campeón de Liga por séptimo año consecutivo y finalista de la Champions League por sexta vez también consecutiva. Ahí le espera el Olympique de Lyon, que parece a todas luces el equipo con más mimbres para evitar un nuevo triplete.
Al menos las francesas se presentan con algo más de potencial, pero a ilusión no ganan a las españolas. El favoritismo a priori puede ser para el Barça, pero si algo caracteriza al Atleti es la fe.
En lo meramente deportivo y actual, las porterías de ambos equipos son una incógnita por el proceso de recuperación de Cata Coll y por la reciente lesión muscular de Lola Gallardo, aunque su técnico, José Herrera, aseguró en rueda de prensa tener "a todas disponibles". Menos duda tienen las lesiones de Laia Alexandri en el Barça y Silvia Lloris en el Atlético por su gravedad: el ligamento cruzado. En el conjunto azulgrana se une a la lista de bajas Caroline Graham Hansen, aunque a la noruega la esperan para la final de la Champions.