El Villarreal y Marcelino separan sus caminos tras no llegar a un acuerdo para su renovación

El técnico asturiano Marcelino García Toral no continuará al frente del Villarreal la próxima campaña después de que las conversaciones para renovar el contrato que les une hasta el final de la temporada no fructificasen por diferencias en el futuro proyecto de la entidad, según pudo saber EFE por fuentes conocedoras de la negociación.

Asumida a separación, ambas partes pactaron retrasar el anuncio de la no continuidad hasta que el equipo lograra el objetivo de encadenar por primera vez en su historia una segunda clasificación consecutiva para la Liga de Campeones, algo que se produjo el sábado con la victoria ante el Levante en La Cerámica por 5-1.

En la celebración de ese éxito ya se pudo ver a Marcelino con gestos de despedida hacia los aficionados del club 'groguet' aunque también tuvo otros de complicidad con Fernando Roig, presidente del club.

Ambas partes se sentaron para negociar una posible continuidad a finales del año pasado, pero las reuniones no fructificaron, en parte por las diferentes posturas que tienen sobre cómo encarar el futuro y en parte por diferencias en los años de contrato.

No obstante, acordaron no hacer pública la decisión de separar sus caminos para no interferir en el objetivo de volver a alcanzar la clasificación para la Liga de Campeones, algo que el equipo certificó este sábado.

Este lunes, el Villarreal publicó un mensaje en sus redes sociales en el que anunció que ambos "separarán sus caminos" a final de esta campaña.

"Gracias de corazón, Marce, por todo lo que has dado a este club y a esta afición. Te deseamos lo mejor en tus futuros proyectos deportivos", completa la entidad, que ilustra su mensaje con una foto de Marcelino con la mano en el corazón y el lema 'Gracias, Marce'.

El club recurrió por segunda vez al técnico asturiano ante el riesgo de descenso a mitad de la campaña 2023-24 y, tras lograr la salvación, en estas dos últimas campañas el equipo ha conseguido enlazar por primera vez en su historia dos clasificaciones seguidas para la Liga de Campeones.