Arbeloa muestra autocrítica: "No se gana a nadie bajándose del autobús"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, reconoció este sábado en rueda de prensa que su equipo tiene que mejorar mucho "en el plano colectivo" y recordó que en cualquier partido de Liga "no se gana a nadie" sólo con bajarse del autobús.

El técnico del conjunto blanco hizo autocrítica tras un final de curso errático en el que sus jugadores sólo han encontrado el camino de la victoria en uno de los últimos seis encuentros oficiales que ha disputado.

"Los resultados están lejos de lo que debe ser el Real Madrid. Hoy no ganas a nadie bajándote del autobús. Pero la diferencia de nivel de los jugadores del Real Madrid a los equipos que nos enfrentamos está ahí. Tenemos mucho que mejorar en el plano colectivo. No nos da con el talento, echar el balón al suelo y jugar individualmente. Necesitamos un plan, una estructura, un patrón, saber cómo desorganizar al rival. Eso lleva una mentalidad diferente a la que hemos tenido y la hemos pagado con puntos", declaró.

También lamentó que en ciertos partidos su equipo ha sufrido "situaciones" que el Real Madrid no puede controlar (en alusión a decisiones arbitrales), aunque reconoció que sus jugadores no consiguieron sumar tres puntos frente a rivales que en teoría son menores.

"Eso duele porque nuestros mejores partidos han sido contra rivales de mayor entidad. Pero hay situaciones difíciles de controlar que nos pasan a menudo, como la que pasó ante el Girona o el Betis. Pero peleando contra este tipo de situaciones, eso no quita que tengamos que mejorar", reconoció.