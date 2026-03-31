España se mide a Egipto en el último ensayo premundialista ante su público y con la condición de favorita

La selección española de fútbol se mide este martes a Egipto en el último ensayo de preparación al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá que disputará en casa, concretamente en el RDCE Stadium, un feudo al que regresa cuatro años después de la última vez.

Se esperan muchas pruebas no ya solo en el once titular sino también en los muchos cambios a lo largo del partido para repartir minutos. De la Fuente sigue innovando en su gestión de la portería. En su primer convocatoria con la selección en la misma mañana del partido Joan Garcia fue descartado para entrar en la lista ante Serbia, pero esta vez sí ha entrado y quizá podamos ver su debut como internacional. Como curiosidad, lo haría con un dorsal no muy habitual en un guardameta, el 18 (son cuatro porteros en la lista: David Raya con el 1, Álex Remiro con el 13 y Unai Simón con el 23).

España llega con la moral por las nubes tras la contundente victoria ante Serbia (3-0) del pasado viernes en el Estadio de la Cerámica de Villarreal. Este plácido triunfo le ha hecho estar entre las mejores selecciones de la presente campaña con seis victorias y un empate, que la sitúan al nivel de Inglaterra, Francia y Croacia.

Este último duelo amistoso de la Roja en tierras españolas es casi inédito; hay que remontarse a hace 20 años para ver el único enfrentamiento hasta la fecha entre el combinado europeo y el africano. Fue la última prueba de fogueo para una España que dirigía Luis Aragonés antes de poner rumbo al Mundial de 2006 que se celebró en Alemania.

Entonces, el equipo español estaba en plena transición entre dos generaciones, las de Raúl y Reyes. Precisamente, ambos fueron los encargados de lograr el triunfo ante Egipto, al que doblegaron por 2-0 en el Martínez Valero de Elche.

00.47 min El golazo de Reyes contra Egipto

Oyarzabal se mete en el 'top-ten' histórico de goleadores Y de delanteros que marcaron una época en la selección española a los que están marcando el presente. Mikel Oyarzabal volvió a demostrar el otro día que está en plena forma con un nuevo doblete ante Serbia, una racha que querrá seguir agrandando ante el combinado africano que dirige Hossam Hassan. El delantero de la Real, gracias a sus dos goles ante el equipo balcánico, ya puede presumir de estar en el 'top 10' de goleadores de la Roja. A sus 28 años, ya suma 24 dianas con la selección absoluta, y se coloca en el puesto número 9 del ránking, por delante de un histórico como Di Stéfano (23). Oyarzabal está a punto de cumplir una década vistiendo la Roja. Debutó un 29 de mayo de 2016 contra Bosnia. Desde entonces no ha parado de crecer y fue una pieza clave en la consecución de la Eurocopa de hace dos años en Alemania. Por delante tiene a otros históricos jugadores, con David Villa como el máximo anotador de la historia de la selección, con sus 59 goles. La segunda posición es, precisamente, de Raúl González, con 44. Cifras muy lejanas aún para el eibarrés, aunque de cara al Mundial tiene a tiro los 26 de Butragueño, los 27 de Morientes y los 29 de Hierro, que ocupa la sexta plaza del 'top 10' de goleadores patrios. Y del presente goleador de España, al futuro. El duelo amistoso ante Serbia del pasado viernes también dejó un adelanto de lo que está por venir. El debutante Víctor Muñoz, de solo 22 años, dejó muy buenas sensaciones arriba y su primer gol con la camiseta absoluta, en un primer partido con la Roja que inica un camino prometedor del delantero de Osasuna.