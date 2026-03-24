Oriente Medio, un escenario mucho más allá de la Finalissima para Argentina
- La campeona del mundo quiere expandir su marca comercial en países como Catar
- Desde la Federación Argentina de Fútbol aseguran que el país "retomará su actividad" cuando acabe la guerra
El director del área comercial y de marketing de la Federación Argentina de Fútbol (AFA), reconoce que Catar hubiera sido "el escenario ideal" para el partido que este 27 de abril tenía que haber enfrentado a su selección, campeona del mundo, con la española. En declaraciones al programa Radiogaceta de los Deportes, de Radio Nacional de España, Leandro Petersen destaca que su federación quiere extender el valor de marca mucho más allá de su propio país.
"Oriente Medio es un mercado en el que los gobiernos apuestan muy fuerte por los espectáculos deportivos y muchas compañías lo hacen a gran escala". Por ello y por el hecho de que fue precisamente en Catar donde Argentina alzó su tercer Mundial, el valor económico, deportivo y emocional es "espectacular". El dirigente albiceleste confía en que la guerra en esa zona del planeta acabe cuanto antes en un destino que "retomará su actividad" cuando esto se produzca.
EE.UU., una de las apuestas de Argentina
Por otro lado, Estados Unidos es uno de los mercados por los que más ha apostado la Federación Argentina: "invertimos allí desde hace cinco años, y el papel de Leo Messi ha sido fundamental para ello. El astro de Rosario ha sido convocado para esta ventana FIFA por el seleccionador Lionel Scaloni. A pesar de que dijo que el de Catar sería su último campeonato del mundo, "entendemos que va a estar en el de Estados Unidos, porque ha llegado muy bien preparado del Inter de Miami".
Además, el director del área comercial y de marketing de la FIFA avanza a Radio Nacional que el combinado argentino llegará a su ciudad de concentración para el torneo, Kansas City, "en los últimos días de mayo". Mientras, trata de cerrar los dos últimos amistosos previstos para junio.
Por último, Leandro Petersen evita comparar a Lamine Yamal con Leo Messi, tanto en la parte deportiva como en la de marketing. "Es imposible porque esto tiene mucho que ver con el desarrollo deportivo y con lo que implica un jugador fuera de la cancha". Para él, la carrera del ex futbolista del FC Barcelona es "intachable y una fuente de inspiración para los niños. Igualarle a él o a Cristiano Ronaldo será muy difícil para cualquier jugador", recalca.