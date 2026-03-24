Oriente Medio, un escenario mucho más allá de la Finalissima para Argentina

El director del área comercial y de marketing de la Federación Argentina de Fútbol (AFA), reconoce que Catar hubiera sido "el escenario ideal" para el partido que este 27 de abril tenía que haber enfrentado a su selección, campeona del mundo, con la española. En declaraciones al programa Radiogaceta de los Deportes, de Radio Nacional de España, Leandro Petersen destaca que su federación quiere extender el valor de marca mucho más allá de su propio país.

"Oriente Medio es un mercado en el que los gobiernos apuestan muy fuerte por los espectáculos deportivos y muchas compañías lo hacen a gran escala". Por ello y por el hecho de que fue precisamente en Catar donde Argentina alzó su tercer Mundial, el valor económico, deportivo y emocional es "espectacular". El dirigente albiceleste confía en que la guerra en esa zona del planeta acabe cuanto antes en un destino que "retomará su actividad" cuando esto se produzca.