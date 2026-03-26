Luis de la Fuente, en directo la rueda de prensa antes del partido de España contra Serbia

El seleccionador español, Luis de la Fuente, habla antes del duelo amistoso ante Serbia que España disputará este viernes en el Estadio de la Cerámica en Castellón, preparatorio para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Síguelo en directo, este viernes a las 21:00h. en La 1 y RTVE Play.

El riojano sorprendió la semana pasada con su lista para los dos partidos amistosos ante los serbios y Egipto del viernes y martes, respectivamente, incluyendo al portero titular del Barcelona, Joan García, llamado por primera vez a filas. Su inclusión en la convocatoria no supuso que ninguno de los tres habituales, Unai Simón, David Raya y Álex Remiro, se quedase fuera.

"Era el momento oportuno de tener a estos cuatro grandes porteros. A día de hoy son los cuatro de donde pueden salir los tres convocados. Le damos mucha importancia a la convivencia, queremos verlos juntos", justificaba De la Fuente en la rueda de prensa posterior a la llamada a filas de los jugadores.

España tiene por delante estos dos partidos de preparación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras la negativa de Argentina a disputar la Finalíssima, tras intentar buscar una alternativa a Catar por la guerra en Irán. Se barajaron varias posibilidades, pero finalmente, la AFA decidió declinar el duelo.

"Siempre dije que queríamos jugar esta final y hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos. Me remito al comunicado de la RFEF. Aprovecho para darles la enhorabuena por estos dos partidazos. Por circunstancias no se ha podido", fue el resumen de todo lo dicho por De la Fuente sobre el asunto.

Ahora, dos amistosos ante Serbia y Egipto por delante para ir poniendo a punto la maquinaria Roja de cara a la cita mundialista que comenzará el próximo 11 de junio con el partido debut en el Estadio Azteca entre México y Sudáfrica.