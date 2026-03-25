Mbappé desmiente que los médicos del Real Madrid examinasen su rodilla equivocada

Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid y de la selección de Francia, ha hablado este miércoles de su esguince en la rodilla izquierda y ha desmentido las informaciones que apuntan a un error médico del club madrileño sobre su lesión.

"La información de que examinaron la rodilla equivocada no es cierta", ha afirmado este miércoles Kylian Mbappé, en una rueda de prensa en Boston (Estados Unidos) previa al amistoso entre Francia y Brasil.

Mbappé reconoce, no obstante, que pudo contribuir a la confusión por no haber comunicado suficientemente sobre su estado físico. "Cuando no comunicas, se generan interpretaciones", ha dicho en su comparecencia ante la prensa citado por Efe. Y ha subrayado que siempre existió una "comunicación clara" con el club durante su rehabilitación, tanto en Madrid como en París.

El delantero también resta importancia a su lesión, sufrida a finales de diciembre, y asegura que no siente arrepentimiento. "Nunca he sido un jugador que se arrepienta. Pienso en el presente y en el futuro cercano", señala.

Asimismo, Mbappé ha afirmado que se siente plenamente recuperado y listo para volver a competir, destacando que actualmente se encuentra "en forma y con buena salud" de cara al encuentro de este jueves en Boston entre su selección y la de Brasil, en el que se enfrentará a su compañero Vinicius y a su exentrenador, Carlo Ancelotti, ahora al frente de la canarinha.