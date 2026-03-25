El Real Madrid se equivocó de rodilla en el diagnóstico a Mbappé

El Real Madrid se equivocó de rodilla al diagnosticar en un principio a Kylian Mbappé. Inicialmente evaluó la derecha y el problema estaba en la izquierda. Lo adelantaba un medio francés y TVE lo ha confirmado.

El jugador francés empezó a sufrir molestias el 7 de diciembre en el partido contra el Celta de Vigo en el Bernabéu. Entonces, los médicos del club basaron el tratamiento en una imagen de la rodilla derecha y el astro siguió jugando durante todo el mes con dolor y lesionado.

Después de idas y venidas, a la vuelta de Navidad, se detectó un esguince en la rodilla izquierda que hizo que se perdiera casi toda la Supercopa, aunque volvió a jugar unos minutos en la final contra el Barça.

En el Madrid desmienten ceses en los servicios médicos, pero sí reincorporaron a Niko Mihic en enero. Con el nuevo médico, consultaron a un especialista para mejorar su recuperación, que también trató a Ibrahimovic y Benzema.

"Mi rodilla va bien, me voy recuperando al 100 %, he tenido la suerte de encontrar el diagnóstico correcto cuando vine a París y, juntos, pudimos encontrar el mejor plan para volver a estar al mejor nivel a final de temporada con el Real Madrid y con la selección de Francia en el Mundial", dijo Mbappé.

Con todo, lo que más había molestado al jugador era que dijeran que se reservaba para el Mundial y no rendía en el Real Madrid.

Ahora, mientras se habla de su polémico diagnóstico, ha viajado con la selección francesa a Boston para disputar un amistoso contra Brasil este jueves, aunque el interrogante sigue ahí y no se sabe si estará listo para jugar como titular.