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El Real Madrid se equivocó de rodilla en el diagnóstico a Mbappé

  • Los médicos del club evaluaron inicialmente la derecha y el problema estaba en la izquierda
  • El jugador francés ha viajado a Boston con su selección para jugar un amistoso contra Brasil aunque se desconoce si jugará
En la imagen, un futbolista con una sudadera azul es fotografiado por un hombre de traje. Un autobús rojo con una inscripción se encuentra en el fondo de la escena.
Rtve.es

El Real Madrid se equivocó de rodilla al diagnosticar en un principio a Kylian Mbappé. Inicialmente evaluó la derecha y el problema estaba en la izquierda. Lo adelantaba un medio francés y TVE lo ha confirmado.

El jugador francés empezó a sufrir molestias el 7 de diciembre en el partido contra el Celta de Vigo en el Bernabéu. Entonces, los médicos del club basaron el tratamiento en una imagen de la rodilla derecha y el astro siguió jugando durante todo el mes con dolor y lesionado.

Después de idas y venidas, a la vuelta de Navidad, se detectó un esguince en la rodilla izquierda que hizo que se perdiera casi toda la Supercopa, aunque volvió a jugar unos minutos en la final contra el Barça.

En el Madrid desmienten ceses en los servicios médicos, pero sí reincorporaron a Niko Mihic en enero. Con el nuevo médico, consultaron a un especialista para mejorar su recuperación, que también trató a Ibrahimovic y Benzema.

El Real Madrid confirma el esguince de rodilla de Mbappé tras consultar médicos externos

"Mi rodilla va bien, me voy recuperando al 100 %, he tenido la suerte de encontrar el diagnóstico correcto cuando vine a París y, juntos, pudimos encontrar el mejor plan para volver a estar al mejor nivel a final de temporada con el Real Madrid y con la selección de Francia en el Mundial", dijo Mbappé.

Con todo, lo que más había molestado al jugador era que dijeran que se reservaba para el Mundial y no rendía en el Real Madrid.

Ahora, mientras se habla de su polémico diagnóstico, ha viajado con la selección francesa a Boston para disputar un amistoso contra Brasil este jueves, aunque el interrogante sigue ahí y no se sabe si estará listo para jugar como titular.

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