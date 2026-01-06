Kylian Mbappé no viaja con el Real Madrid a Arabia Saudí para la Supercopa de España

El francés Kylian Mbappé se ausentó del último entrenamiento del Real Madrid, llevado a cabo este martes en la ciudad deportiva de Valdebebas, y no formará parte de la expedición a Yeda para la disputa de la Supercopa de España, al no estar recuperado del esguince de rodilla con el que despidió 2025.

Por el contrario, Trent Alexander-Arnold vuelve a una convocatoria tras lesionarse el pasado 3 de diciembre en el partido de Liga ante el Athletic Club, donde sufrió un problema muscular en el recto anterior del cuádriceps, pero no es probable que esté listo para disputar minutos durante el torneo.

Dean Huijsen, quien no estuvo en el partido ante el Real Betis, finalmente ha entrado en la lista del equipo blanco que ha puesto rumbo a Yeda.

Las sensaciones de Mbappé no han mejorado en las últimas horas y, pese a que el lunes inició una fase de trabajo en el gimnasio como primera prueba, el delantero francés no pudo ejercitarse en la mañana del martes con el grupo y causa baja para una Supercopa en la que el Real Madrid debuta el jueves, en la segunda semifinal, ante el Atlético de Madrid.

La primera semifinal de la Supercopa la disputan este miércoles el Barcelona, vigente campeón, y el Athletic Club.