La Liga sigue a tiro para el Madrid tras el derbi: necesitará al mejor Atlético

La victoria del Real Madrid en el derbi madrileño del Bernabéu mantiene a los de Arbeloa en la pelea por la Liga. A los merengues no les valía otra cosa que no fuera la victoria para seguir manteniendo su particular persecución al Barça y tuvo que sudar mucho para batir a su vecino rojiblanco.

Curiosa la situación que afrontaban los colchoneros, si ganaban le arruinaban el campeonato a su archienemigo en su propia casa —plan del todo apetecible para cualquier hincha—… Al perder, obligan al Barça a mantener la tensión liguera y no relajarse ninguna jornada para centrarse en la Champions. La clasificación para Champions de los atléticos está prácticamente asegurada, a pesar de perder el tercer puesto de la Liga.

A falta de nueve jornadas, el FC Barcelona depende de sí mismo para revalidar su título liguero. El Real Madrid, en cambio, no depende de sí mismo, aún ganando en el Camp Nou necesita de otro tropiezo culé y ese puede darse la próxima jornada con la visita del Barça al Metropolitano.

Rojiblancos y blaugranas se van a enfrentar hasta en tres ocasiones en menos de dos semanas, una en Liga y dos en Champions. El primero de los duelos llega ya con la jornada 30, el próximo sábado en el feudo rojiblanco. Cuatro días después se repetirá el duelo en el Camp Nou, con la ida de los cuartos de final de Champions. Y, por último, el partido de vuelta.

Los de Simeone ya han sido capaces de apear a los de Hansi Flick de la Copa del Rey, por qué no pensar que pueden revolcarles de nuevo en Champions o en Liga. A esto se agarran en la casa blanca.

“🗣️ Arbeloa: “No sé si Vini está en el mejor momento de su carrera, pero poco le faltará”



El entrenador del Real Madrid ha elogiado el partido de Vinicius contra el Atlético de Madrid, en el que ha marcado dos goles: “Otro partidazo más, otra demostración de valentía carácter” pic.twitter.com/qEZeDLntP4“ — Teledeporte (@teledeporte) March 22, 2026

De ahí la alegría de la grada cuando Munuera Montero señaló el final del partido en el Bernabéu y los de Arbeloa consumaban la remontada, a pesar de concluir con un jugador menos tras la expulsión del goleador Valverde.

Los blancos viajarán sin uno de sus jugadores más en forma a Mallorca la próxima jornada. La visita al Camp Nou la tienen programada en el calendario para el 10 de mayo, en la jornada 35.

Podríamos asistir ese día, a falta de tres jornadas para la conclusión del campeonato, a toda una final por la Liga. Que no se rompa la incertidumbre en favor de la emoción.