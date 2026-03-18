El FC Barcelona recibe al Newcastle en un partido de equilibrismo sin red
- La eliminatoria está totalmente abierta tras el 1-1 de la ida de la semana pasda en St. James' Park
- Barcelona - Newcastle, narración en vivo, miércoles a las 18:45h. en RTVE.es
Un arma de doble filo, así se puede definir el partido que tiene el Barcelona en el Camp Nou ante el Newcastle en la vuelta de octavos de final de la Champions League. Y es que el resultado de la ida, 1-1, lo deja todo abierto en unos últimos 90 minutos de eliminatoria que empieza de cero, solo con el factor campo a favor.
Un duelo complicado que puede marcar el futuro a corto plazo de los azulgrana en una temporada en la que están siempre sobre el filo de la navaja, en la que los vaivenes de rendimiento son constantes, alejados de la solidez mostrada la campaña pasada, cuando se quedaron a las puertas de la final de Champions y ganaron Copa y Liga.
Fuera de Copa y liderando la competición de casa con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, la Copa de Europa es un objetivo del que no pueden prescindir en una ronda tan alejada de sus intereses como son los octavos de final, ronda a la que han pasado de manera directa tras quedar entre los ocho primeros en la fase regular.
En el partido de ida, el Barça no ofreció su mejor nivel y se vio superado por el equipo inglés que apostó por asumir el mando del primer combate de la eliminatoria. Solo un penalti en el tiempo de descuento salvó al Barcelona de haber caído en St. James' Park, por lo que el botín fue superior a lo mostrado sobre el terreno de juego.
Hansi Flick, sabedor de que se juega buena parte del crédito de la temporada en el Camp Nou este miércoles, decidió hacer rotaciones en el partido del domingo de Liga ante el Sevilla, al que venció con comodidad por 5-2. Uno de los que se quedó en el banquillo con vistas a la vuelta ante las 'Urracas' fue Lamine Yamal, el jugador estrella de los culés.
Las rotaciones de Flick antes del duelo decisivo
Quienes sí estuvieron desde el principio fueron Raphinha y Pedri. El brasileño fue el hombre más destacado ante los hispanlenses, con un 'hat-trick', y el partido le sirvió de banco de pruebas para lo que se viene. Sin embargo, sorprendió que el canario estuviese desde el inicio y le hiciese jugar la primera mitad, luego le dejó en el banquillo para evitar riesgos.
También en la segunda parte optó por dar minutos a Lamine con el partido ya sentenciado, a modo de calentamiento para que el canterano llegue en plena forma para recibir al Newcastle. El que está mostrando un gran nivel desde su regreso al Barcelona es Joao Cancelo.
El portugués fue, junto a Raphinha, el futbolista más destacado del domingo, dando asistencias y metiendo goles. El once de Hansi Flick será bastante parecido al que ya sacó en St. James' Park el martes pasado.
Con Joan García como fijo bajo los palos; Cubarsí en el centro de la zaga, donde la duda será saber quién será su compañero, si Araujo, que fue reserva ante el Sevilla, o Gerard Martín. También podría volver a usar a Cancelo en el lateral izquierdo y a Eric García en el otro lado.
El centro del campo será para el 'cerebro' canario de los culés, Pedri, que estará acompañado por un Marc Bernal que cada día está más asentado en sus labores tras la lesión de De Jong. Un extremo será para Lamine y el otro para Raphinha, con Fermín haciendo de enganche. Mientras, en la punta, Lewandowski tiene todas las papeletas para ejercer de '9'.
Un equipo con el que Flick espera hacer suya una eliminatoria en la que los favoritos no existen. De lograr el pase a cuartos, el Barcelona tiene todas las papeletas para enfrentarse al Atlético de Madrid, siempre que consiga eliminar a otro equipo Premier, el Tottenham.