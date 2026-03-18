El FC Barcelona recibe al Newcastle en un partido de equilibrismo sin red

Un arma de doble filo, así se puede definir el partido que tiene el Barcelona en el Camp Nou ante el Newcastle en la vuelta de octavos de final de la Champions League. Y es que el resultado de la ida, 1-1, lo deja todo abierto en unos últimos 90 minutos de eliminatoria que empieza de cero, solo con el factor campo a favor.

Un duelo complicado que puede marcar el futuro a corto plazo de los azulgrana en una temporada en la que están siempre sobre el filo de la navaja, en la que los vaivenes de rendimiento son constantes, alejados de la solidez mostrada la campaña pasada, cuando se quedaron a las puertas de la final de Champions y ganaron Copa y Liga.

Fuera de Copa y liderando la competición de casa con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, la Copa de Europa es un objetivo del que no pueden prescindir en una ronda tan alejada de sus intereses como son los octavos de final, ronda a la que han pasado de manera directa tras quedar entre los ocho primeros en la fase regular.

En el partido de ida, el Barça no ofreció su mejor nivel y se vio superado por el equipo inglés que apostó por asumir el mando del primer combate de la eliminatoria. Solo un penalti en el tiempo de descuento salvó al Barcelona de haber caído en St. James' Park, por lo que el botín fue superior a lo mostrado sobre el terreno de juego.

Hansi Flick, sabedor de que se juega buena parte del crédito de la temporada en el Camp Nou este miércoles, decidió hacer rotaciones en el partido del domingo de Liga ante el Sevilla, al que venció con comodidad por 5-2. Uno de los que se quedó en el banquillo con vistas a la vuelta ante las 'Urracas' fue Lamine Yamal, el jugador estrella de los culés.