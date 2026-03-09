Flick se pronuncia sobre las palabras de Xavi: "Yo lo sé todo, sé la verdad"

Hansi Flick evitó este lunes entrar en el debate electoral que rodea al club y aseguró que no hará comentarios públicos sobre cuestiones privadas relacionadas con el exentrenador blaugrana Xavi Hernández.

En las últimas horas, el medio La Vanguardia publicó una entrevista con el extécnico culé, en la que este reconocía haber mantenido contacto con Hansi Flick.

"Xavi y yo somos colegas y tenemos una buena relación. Hemos hablado muchas veces, incluso antes de que yo llegara al Barcelona, pero hay cosas que son privadas", señaló el técnico alemán en la rueda de prensa previa al partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Newcastle en St James' Park.

En este sentido, Flick insistió en que hay conversaciones entre entrenadores que deben mantenerse en el ámbito personal. "Cuando hablas con otro entrenador o con alguien de confianza hay cosas que son privadas. Yo sé la verdad de muchas cosas, pero me lo quedo para mí, no voy a comentarlas públicamente", afirmó.

"Nuestro foco tiene que estar en el partido" El técnico blaugrana subrayó que su prioridad en estos momentos es exclusivamente deportiva, en una semana que considera clave para la temporada del equipo. "Tenemos una semana muy importante porque queremos pasar a la siguiente ronda de la Champions. Nuestro foco tiene que estar en el partido", explicó. Preguntado también por el clima electoral que vive el club, Flick dejó claro que no forma parte de su ámbito de responsabilidad. "Las cuestiones políticas del club no son mi trabajo. Eso corresponde al presidente. Yo estoy centrado en el equipo y en lo que pasa en el campo", indicó.