Tebas desmiente a Xavi en 'Estudio Estadio' sobre la frustrada vuelta de Messi: "Eso no es verdad"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha desmentido las declaraciones del exentrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, en una entrevista con 'Estudio Estadio' en Teledeporte. Tebas asegura que no es cierto que se diera luz verde al posible regreso de Lionel Messi al club azulgrana en 2023, contradiciendo así la versión que Xavi había ofrecido este fin de semana en una entrevista con La Vanguardia.

"Eso no es verdad. Primero, teníamos que haber sabido lo que Messi quería cobrar para entrar en todo el 'fair play' financiero del Barça, que ya era complicado en esas fechas, y en qué condiciones venía. Y luego, al ser un jugador que viene tasado de un valor muy elevado, sería con muchas dificultades", ha explicado Tebas al tiempo que ha asegurado que "nadie" del Barça se puso en contacto entonces con ellos para abordar el tema.

Xavi Hernández ha explicado que la vuelta del jugador argentino estuvo cerca de producirse en su etapa como técnico del Barça: "Laporta no dice la verdad. Estuvo a punto de volver conmigo de entrenador. Estaba fichado. Enero de 2023. Contacté con él después de quedar campeón del mundo y me dijo que tenía ilusión por volver", sostiene.

Asimismo, añadió que el expresidente del FC Barcelona se echó para atrás. "Me dijo textualmente que si volvía Messi le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir cuando ya teníamos luz verde de LaLiga".

La polémica surge en un momento delicado para el club, ya que el debate sobre el posible regreso de Messi y las decisiones de la directiva presidida por Laporta vuelve a generar discusión en el entorno del barcelonismo.

La entrevista íntegra de Tebas podrá verse este lunes a partir de las 22:45 horas en Teledeporte.