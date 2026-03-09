El duro cruce de declaraciones entre Xavi y Laporta sobre Messi, protagonista en la campaña electoral del Barça

El exentrenador del FC Barcelona Xavi Hernández ha asegurado que el expresidente del club y ahora candidato a la presidencia Joan Laporta frenó el regreso de Leo Messi al Barça en 2023 pese a que, según él, la operación estaba encarrilada y contaba incluso con el visto bueno de LaLiga, y ha afirmado que el mandatario le llegó a decir que si el argentino volvía al club "le iba a hacer la guerra".

En una entrevista concedida a La Vanguardia, Xavi ha explicado que el regreso del astro argentino estuvo muy cerca cuando él era entrenador del primer equipo y que incluso mantuvieron conversaciones directas durante varios meses tras el Mundial de Catar. "Laporta no dice la verdad. Estuvo a punto de volver conmigo de entrenador. Estaba fichado. Enero de 2023. Contacté con él después de quedar campeón del mundo y me dijo que tenía ilusión por volver", relató.

Según Xavi, el acuerdo estaba prácticamente cerrado hasta que el presidente dio marcha atrás. "Hablamos hasta el mes de marzo y le digo 'cuando tú me des el OK se lo digo al presidente'. Teníamos luz verde de LaLiga, pero Laporta lo tiró todo para atrás. Me dijo textualmente que si volvía Messi le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir", aseguró.

El excentrocampista y extécnico 'culer', que fue compañero del argentino, también explicó que intentó contactar con Messi para entender lo ocurrido. "Intenté hablar con Leo y no me cogía el teléfono. Hablé con el padre y le dije que no entendía nada y me dijo: 'Habla con el presidente'. Estaba todo hecho, iba a ser su 'last dance', como Michael Jordan, todo estaba preparado", afirmó.

"Leo no viene al Barça porque el presidente no quiere" En este sentido, Xavi sostuvo que el regreso del argentino no se frustró por motivos económicos o normativos, como se llegó a apuntar. "Mi interés es contar la verdad y Leo no viene al Barça porque el presidente no quiere, no por LaLiga ni porque Jorge Messi pida más dinero, eso es mentira. Es el presidente con su gente quienes le dicen que no, que no se lo puede permitir, que él tiene todo el poder y que Messi le va a gestionar mal ese poder", manifestó. Además, el técnico de Terrassa se mostró crítico con la forma en que se produjo su salida del banquillo blaugrana y señaló a Alejandro Echevarría, excuñado de Laporta y persona de confianza del expresidente en materia futbolística pese a no tener cargo en el club, como una figura determinante dentro del club. "Prescinde de mí como entrenador sin decirme la verdad, condicionado por una persona que creo que está por encima del presidente, que es Alejandro Echevarría. Es decir, quien prescinde de mí como entrenador es Alejandro", afirmó. También se refirió al director deportivo, Deco, de quien dijo que le tiene respeto pero que su margen de decisión es limitado. "Le respeto, pero está maniatado por Echevarría, que es el que decide realmente", aseguró.

Laporta responde que fue Messi quien rechazó volver La respuesta de Laporta ha llegado durante su primer debate electoral contra Víctor Font, organizado por el grupo Godó. Según su versión Messi no fichó entonces por el Barça porque regresar al club azulgrana comportaba "mucha presión" para él así que prefirió aceptar la oferta del Inter de Miami. "A Messi no se le pudo renovar por una cuestión básicamente económica. En 2023 viene Xavi (Hernández), que ha hablado con Messi y quiere volver. Preparamos el contrato, lo enviamos a Jorge Messi (su padre) a mediados de marzo, y en mayo viene a mi casa y me dice que no puede ser, porque aquí hay mucha presión, que en Arabia le ofrecían un gran contrato y prefería ir a Miami. Le dije que respetaba decisión", ha afirmado.

"Con los mismos jugadores Xavi perdía y Flick gana" Además Laporta comentó que la palabras de Xavi le han "dolido y sorprendido", si bien ha comentado que "los hechos le dan tranquilidad", puesto que han demostrado que hizo "lo que tenía que hacer". "Entiendo que esté dolido porque, con los mismos jugadores, Xavi perdía y Flick gana", ha añadido Laporta, quien ha lamentado que el entrenador de Terrassa se haya "dejado utilizar" por Font, segundo en las elecciones de 2021 y el único aspirante a desbancar a Laporta y que cuenta con el apoyo público de Xavi en estos comicios. Además, el expresidente ha defendido el papel dentro del club de su excuñado Alejandro Echevarría, quien carece de un cargo oficial: "Es de mi máxima confianza, sobre todo en lo relativo a LaLiga y la Federación. Tiene sintonía con Deco, se preocupa por la estabilidad del vestuario. Tiene una gran capacidad para resolver problemas". Laporta ha añadido que fueron, precisamente, Echevarría y el vicepresidente Rafael Yuste los que "defendieron hasta el final" al preparador egarense, y ha ahondado en las razones por las que le despidió en 2024. "El mismo Xavi explica los motivos por los que tuve que echarle: se relajó y no podía conciliar la vida laboral con la familiar. Además, dijo que el Barça no sería competitivo en dos años contra el Madrid ni en Europa. Pidió cambiar jugadores importantes, decía que la plantilla no era competitiva, estaba permanentemente insatisfecho con ella", ha argumentado.

Víctor Font y Xavi, juntos en campaña Por su parte, Font, al que Laporta ha acusado de "ensuciar la campaña", ha calificado las declaraciones de Xavi como "un acto de valentía y barcelonismo", y ha opinado que "miles de culers están tristes por este Barça de unos contra otros, gobernado desde la mentira". "Damos credibilidad a las leyendas del club. Messi piensa como lo ha explicado Xavi. El expresidente cuenta con un largo historial de mentiras y promesas incumplidas. Romper relaciones con el mejor jugador de la historia por intereses personales, abrir esta herida para miles de barcelonistas, es una de las cosas más lamentables que ha sufrido esta institución en los últimos años", ha agregado.