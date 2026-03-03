Nuevos límites salariales de LaLiga tras el mercado de invierno: el Barcelona lo incrementa en 81 millones de euros

El FC Barcelona ha incrementado en 81,5 millones de euros su capacidad de gasto en la plantilla hasta los 432,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 23,2 por ciento respecto al pasado mes de septiembre, según los datos del Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) actualizados por LaLiga este martes tras el cierre del mercado de invierno.

El listón alcanzado por la entidad azulgrana se aproxima al que tenía hace un año, cuando era de 463 millones, que se redujeron a 351,2 millones en septiembre.

El Real Madrid se mantiene como el club con mayor capacidad de gasto, con 761,2 millones, misma cifra que hace seis meses, mientras que el Atlético de Madrid es el tercero en la lista, con 336,2 millones, gracias a un incremento de 9,2 millones.

El Levante releva al Sevilla como la entidad con menor capacidad de gasto, al bajar de 35.5 millones a 17,4 millones, un 50,9 por ciento y al mantenerse invariable la del conjunto hispalense con 22,1 millones.