El Barça visita al Newcastle en Champions en plena tormenta entre Xavi Hernández y Joan Laporta

Alineaciones probables: Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga y Gordon. FC Barcelona: Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín, JoÒo Cancelo; Pedri, Casadó; Lamine Yamal, Fermín López, Rashford; y Lewandowski. Árbitro: Marco Guida (ITA). Estadio: St James' Park. Hora: 21.00 horas.

22 años después de su último enfrentamiento en St Jame`s Park, el FC Barcelona visita al Newcastle inglés en el partido de ida de octavos de final de la Champions League en un encuentro donde lo deportivo se mezcla con lo extradeportivo tras el cruce de acusaciones entre Xavi Hernández y Joan Laporta.

El Barça ya asaltó el feudo inglés el pasado mes de septiembre durante la primera jornada de la fase de liguilla (1-2) en un encuentro sin Lamine Yamal que tuvo a Marcus Rashford a su estrella goleadora.

A poco menos de una semana para que se celebren las elecciones a la presidencia del club azulgrana con Joan Laporta y Víctor Font, el exjugador y exentrenador culé ha entrado de lleno en la campaña tras acusar a Laporta de haber frustrado el regreso de Leo Messi al Barça en 2023.

En aquel 19 de marzo de 2003, último duelo entre españoles e ingleses, Xavi Hernández jugó 45 minutos de un encuentro de la fase de grupos que se saldó con victoria azulgrana 0-2, única triunfo barcelonista en el feudo del Newcastle tras dos enfrentamientos.

Antes, en septiembre de 1997, también en partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones, el resultado fue favorable a los británicos, que se llevaron los tres puntos gracias a un hat-trick de Faustino Asprilla, mientras Luis Enrique y Luis Figo, recortaron distancias para el Barça (3-2).

En el Camp Nou, el FC Barcelona se llevó los dos encuentros, el de la campaña 1997/98 por 1-0, con una solitaria diana de Giovanni Silva asistido por Pep Guardiola, y el de la 2002/03, con Louis van Gaal en el banquillo azulgrana, gracias al 3-1 con goles de Dani García, Kluivert y Motta.

En aquellas ocasiones, Leo Messi, objeto de la polémica no estaba en el terreno de juego, pero la sombra de la leyenda azulgrana parece sobrevolar el estadio de St Jame's Park por la polémica desatada en la que también ha intervenido el presidente de la Liga Javier Tebas, negando las palabras de Xavi.

00.32 min Tebas desmiente a Xavi en 'Estudio Estadio': "Eso no es verdad"

Laporta comentó que la palabras de Xavi le han "dolido y sorprendido", si bien ha comentado que "los hechos le dan tranquilidad", puesto que han demostrado que hizo "lo que tenía que hacer", y entiende que esté dolido porque "con los mismos jugadores, Xavi perdía y Flick gana", tras lamentar que el entrenador de Terrassa se haya "dejado utilizar" por Font, segundo en las elecciones de 2021 y el único aspirante a desbancar a Laporta.

También se ha pronunciado al respecto Hansi Flick, aunque sin dar demasiados detalles. El alemán afirmó en rueda de prensa que Xavi y él "son colegas" y que él sabe "la verdad", aunque prefirió no ahondar en el asunto.