Guardiola: "Los consejos hay que darlos a la gente que conoces. Con Arbeloa no tengo relación"

En su segunda visita en esta temporada al Santiago Bernabéu, a Pep Guardiola le han reclamado en rueda de prensa si tenía un consejo para el entrenador blanco, como ya hiciera cuando le dijo a Xabi Alonso que "meara con la suya". El de Santpedor se ha mostrado tajante al rehuir la recomendación.

"No hemos coincidido nunca. Los consejos hay que darlos a la gente que conoces. A Xabi Alonso sí porque coincidimos en Múnich, pero con Álvaro (Arbeloa) no tengo relación", sentenció.

“Es la primera vez que juego contra Álvaro. Nos conocemos bien. Hay algunos ajustes que tenemos que hacer, pero no, no habrá sorpresas”, señaló.

Como cada vez que visita el coliseo del Real Madrid, Guardiola se ha mostrado contento e incluso ha bromeado con el viaje de Mbappe a París al mismo tiempo que ha aclarado que en todos los equipos hay jugadores que cuando están lesionados viajan a sus países: "¿Es importante mi opinión? ¿De verdad? Según las informaciones, por lo visto, no fue solo. En nuestro club también pasan estas cosas".

"Tienen bajas, el Madrid siempre es el Madrid. Solo hay matices. Por muchas teorías, depende de los jugadores", añadió a la hora de analizar al actual Real Madrid.

Por otro lado, contestó al técnico del Real Madrid, quien aseguró en su rueda de prensa matinal que esperaba “alguna sorpresa” de Pep. Además, aseguró que “el Madrid siempre es el Madrid” y que solo encuentra “matices” entre el de Xabi y el de Arbeloa ya que el fútbol “depende de los jugadores”.

Una eliminatoria entre Manchester City y Real Madrid en la que Pep se mostró confiado de que su equipo llega en mejor momento que la pasada temporada, cuando cayó en la fase previa a los octavos de final de la Liga de Campeones. “Hasta el próximo martes no sabremos —sobre el resultado de la eliminatoria—. Desigual fue el año pasado. Se ánimo, de lesiones y de juego llegábamos mal. No voy a ser yo quien menosprecie a este club”, declaró.

“Yo no me puedo agarrar a cómo está el Madrid. Les he visto, pero no estoy en su realidad. Yo me quiero agarrar a quienes somos nosotros, no me queda otra. Son muchas veces ya, pero nos tratan bien aquí”, añadió.