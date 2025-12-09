Guardiola, sobre la delicada situación de Xabi Alonso: "Que mee con la suya, y como no meará colonia, le irá bien"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, se ha mostrado irónico a la hora de ser preguntado por un consejo para Xabi Alonso, cuestionado en el banquillo del Real Madrid tras la derrota liguera ante el Celta, y le ha aconsejado que "mee con la suya" y "le irá bien".

"Que mee con la suya, seguro que Xabi Alonso no meará colonia, así que seguro que le irá bien", ha respondido el míster del City al ser cuestionado por el tema en la rueda de prensa previa al partido ante el Real Madrid de Champions de este miércoles.

"Ya os he dado el titular", ha bromeado Pep Guardiola, irónico y cómodo en la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu, en una comparecencia que se retrasó una hora.

"Me preguntáis por el futuro de Xabi y yo solo le deseo lo mejor por la estima que le tengo, pero es una respuesta que desconozco. La verdad la sabéis vosotros, yo lo desconozco. Estoy muy lejos", ha respondido a los medios españoles.

"No estoy dentro, no sé si los jugadores están con él o no. La jerarquía al final es poder. Si los directivos quieren dárselo al entrenador, lo tendrá y si quieren dárselo a los jugadores, lo tendrá ellos", aseguró.