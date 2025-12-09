Xabi Alonso: "Me siento respaldado por la plantilla"

"Cuando uno entrena al Real Madrid tiene que estar preparado para esta situación", ha dejado claro Xabi Alonso al comienzo de la rueda de prensa del entrenador merengue en la víspera del trascendental duelo de Champions contra el Manchester City.

Trascendental no por la clasificación, pero sí por la situación que vive el técnico en el banquillo después de la derrota 0-2 en Liga frente al Celta.

El técnico tolosarra ha querido insistir desde el principio en la importancia de mirar al futuro y no quedarse en los partidos anteriores: "Después del partido del Celta ya hemos sacado conclusiones. Ahora sólo está el City. Es la Champions, estamos en el Bernabéu. Será diferente por la energía que se crea. Eso es lo que está en nuestra cabeza".

El que fuera jugador del equipo blanco ha mostrado el conocimiento que posee de este tipo de situaciones al afirmar que "esto se puede cambiar rápido para bien y para mal" y que se encuentran actualmente trabajando "en ese momento".

"Conozco muy bien el Madrid. Te tienes que adaptar y aprender. Hay días buenos, otros no. Pero damos pasos en cada partido. Tenemos que afrontar esta situación. Para darle la vuelta", explicó.

En su empeño por dejar atrás todo lo sucedido, ha esquivado de manera tajante las preguntas sobre Vinicius y su acto durante el clásico Madrid-Barça: "No sé a qué viene la pregunta. Fue una decisión del momento. Estamos en otro momento. Lo que veo en e campo es la decisión que tengo que tomar y ahí no tengo ninguna duda".

Por último, Alonso apeló a la unidad para salir del bache en el que está instalado su equipo tras vencer únicamente dos de los siete últimos partidos.

"Estamos en esto todos juntos. Hay que pasar los momentos buenos y los no tan buenos sin fisuras. Con el convencimiento de que el siguiente partido es una oportunidad. Tenemos un partido muy bonito e ilusionante ante el City. Desde ahora se tienen que encender los ojos para jugar, tener esa energía para que al Bernabéu le guste lo que ve y tiene que haber esa conexión, porque si eso sucede tenemos más opciones de ganar", sentenció.