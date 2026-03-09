La enfermería sigue alarmando en el Real Madrid: Mbappe y Carreras sin apenas opciones ante el Manchester City

El Real Madrid se mide al Manchester City en uno de los tres duelos angloespañol de los octavos de final de la Champions League. En el equipo merengue no preocupa el rival ni los antecedentes —los blancos han ganado trece de sus últimas quince eliminatorias de octavos— y sí la larga lista de lesionados

A dos días del partido de ida, Arbeloa puede dar por descartado a Kylian Mbappe, lastrado por las dolencias en la rodilla. El francés lo tiene complicado incluso para el partido de vuelta en Manchester.

A la duda del delantero se une la del lateral zurdo Álvaro Carreras. Al gallego le queda una semana de reposo, lo que unido al buen papel de Mendy en Vigo colocan al francés como hipotético titular en el Bernabéu. Será seria duda para el choque de vuelta.

Alaba, Bellingham, Ceballos y Militao continúan sus procesos de recuperación de lesión. El último lesionado de larga duración ha sido el brasileño Rodrygo, que áun se encuentra haciendo trabajo preparatorio para su intervención quirúrgica.

La buena noticia para Arbeloa es la recuperación de Antonio Rudiger en la defensa.