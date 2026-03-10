Arbeloa: "Creo que el candidato Laporta cuadruplicó los pagos a Negreira, así que tampoco hay que decir mucho más"
- El técnico responde al dirigente azulgrana quien afirmó que el CTA ha estado dirigido por el Real Madrid durante 70 años
- En directo: Real Madrid - Manchester City, ida de octavos de Champions, este miércoles a las 21:00 horas en RTVE.es
El entrenador del Real Madrid Álvaro Arbeloa respondido a Joan Laporta, quien afirmó que el CTA (Comité Técnico de Árbitros) ha estado dirigido por personas cercanas al Real Madrid druante 70 años, señalando que el "candidato" Laporta "cuadruplicó los pagos a Negreira", por lo que, a su juicio, "no hay nada que añadir".
Así de contundente se mostró el técnico en rueda de prensa para entrar ya de lleno en el análisis del partido de Champions y señalar que ve al equipo "preparado" para medirse al City, apelando a no sentirse inferiores a nadie a pesar de la calidad del rival porque "somos el Real Madrid".
Preguntado sobre Pep Guardiola, Arbeloa se siente "motivado" por enfrentarse a "uno de los mejores entrenadores del mundo", y añadió que "una de sus virtudes es siempre la capacidad para sorprender siempre al rival".
El técnico ha confirmado la baja de Kylian Mbappé, pero espera contar pronto con el francés ya que está enfocado en una recuperación que va por buen camino, y con respecto a los problemas de lesiones en el equipo, ha agradecido el esfuerzo de los futbolistas que estuvieron en Vigo el pasado viernes en la victoria ante el Celta.
Fede Valverde: "Sabemos lo que tenemos que hacer"
Por su parte, Fede Valverde confía en el trabajo del equipo después de unos meses difíciles para sacar un buen resultado en la ida ante el City a pesar de no poder contar con Kylian Mbappé, sabiendo qué es lo que tienen que hacer, "tanto en ataque como en defensa para sacar adelante el partido".
Sobre su papel en el equipo, el uruguayo intenta adaptarse a las ideas que quiera el entrenador, y tras reconocer que le ha tocado jugar en muchas posiciones y que no siempre ha jugado en el centro del campo, unas veces está "abierto a recibir el balón y correr hacia delante" meintras en otras ocasiones, debe apoyar "en defensa y otras más suelto para llegar desde segunda línea".
Rodrygo, operado con éxito
El delantero brasileño del Real Madrid Rodrygo Goes fue intervenido de la rotura del ligamento cruzado anterior y otra del menisco externo de la pierna derecha, lesiones por las que estará varios meses de baja perdiéndose lo que resta de temporada, incluido el Mundial del próximo verano.
"Nuestro jugador Rodrygo ha sido intervenido de las roturas del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la pierna derecha", avanzó el club, que informó también de que la operación fue realizada por el doctor Manuel Leyes "bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid".
Ahora, después de haber sido intervenido de las roturas de cruzado y menisco en la pierna derecha, Rodrygo Goes "comenzará en los próximos días sus trabajos de rehabilitación", según el comunicado del conjunto blanco.