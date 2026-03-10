Arbeloa: "Creo que el candidato Laporta cuadruplicó los pagos a Negreira, así que tampoco hay que decir mucho más"

El entrenador del Real Madrid Álvaro Arbeloa respondido a Joan Laporta, quien afirmó que el CTA (Comité Técnico de Árbitros) ha estado dirigido por personas cercanas al Real Madrid druante 70 años, señalando que el "candidato" Laporta "cuadruplicó los pagos a Negreira", por lo que, a su juicio, "no hay nada que añadir".

Así de contundente se mostró el técnico en rueda de prensa para entrar ya de lleno en el análisis del partido de Champions y señalar que ve al equipo "preparado" para medirse al City, apelando a no sentirse inferiores a nadie a pesar de la calidad del rival porque "somos el Real Madrid".

Preguntado sobre Pep Guardiola, Arbeloa se siente "motivado" por enfrentarse a "uno de los mejores entrenadores del mundo", y añadió que "una de sus virtudes es siempre la capacidad para sorprender siempre al rival".

El técnico ha confirmado la baja de Kylian Mbappé, pero espera contar pronto con el francés ya que está enfocado en una recuperación que va por buen camino, y con respecto a los problemas de lesiones en el equipo, ha agradecido el esfuerzo de los futbolistas que estuvieron en Vigo el pasado viernes en la victoria ante el Celta.