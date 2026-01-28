Muere Brad Branson, el pívot de Valencia Basket y Real Madrid, a los 67 años

El exjugador estadounidense Brad Branson, la primera gran estrella del Valencia Basket, ha fallecido a los 67 años de edad, según confirmaron este miércoles fuentes del club 'taronja'.

El club valenciano transmitió el pésame por su fallecimiento, especialmente a su hija que fue trabajadora de la entidad, y destacó que Branson tras su retirada se mantuvo muy ligado al club y a la ciudad, con frecuentes visitas.

"En recuerdo a su memoria, se guardará un minuto de silencio en el próximo partido como local del primer equipo masculino del Valencia Basket, el que disputará mañana en el Roig Arena ante el Maccabi Rapyd Tel Aviv", anunció el club en su comunicado.

Nacido en Harvey (Illinois), medía 208 centímetros, concluyó su formación en la Southern Methodist University e inició su carrera en Europa en Italia, país en el que jugó en el Rimini y sobre todo en el Brescia entre 1980 y 1986, verano en el que fichó por el Real Madrid.