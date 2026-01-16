El Real Madrid logra la victoria en el clásico europeo ante el Barcelona

El Real Madrid ha ganado este viernes por un claro 80-61 al Barça en la jornada 22 de la fase regular de la Euroliga, con una buena actuación coral liderada por los pívots Walter 'Edy' Tavares y Usman Garuba, dando a los blancos un triunfo de redención por el Clásico perdido el pasado 4 de enero en la Liga Endesa.

En el Movistar Arena, justo antes del inicio se homenajeó al propio Tavares por haberse convertido recientemente en el máximo reboteador de la Euroliga. Y el jugador caboverdiano lo agradeció en menos de cinco minutos sobre la cancha con seis puntos, dos rebotes más para su cuenta histórica y un taponazo a Miles Norris en pleno dominio local (10-2).

El Barç remontó dos veces, pero se hundió en la tercera Después de un tiempo muerto, el Barça cambió piezas de su quinteto en el juego de 'altos' con Tornike Shengelia y Willy Hernangómez, metiendo ambos sendas canastas que aliviaron el mal inicio culé junto a una falta técnica pitada a su rival. Y aunque luego Shengelia apretó el marcador con otro triple, Gaby Deck respondió con la misma medicina (15-11). El propio Deck y Usman Garuba comandaban la unidad 'B' de los locales para el desenlace de un primer cuarto que acabó 21-14, tras dos tiros libres metidos por Théo Maledon y un error de Hernangómez sobre la bocina. Pese a acertar su compañero Darío Brizuela en el arranque del siguiente cuarto, Trey Lyles estiró la renta del Real Madrid (26-17). Deck contribuyó a esa dinámica con un triple que puso el +10 y Xavi Pascual gastó tiempo muerto para tratar de recomponer a sus pupilos, a la vez que la grada festejaba la buena cara de su equipo y aplaudía la visita del ya retirado Fabien Causeur. Con todo de cara, incluso Garuba encestó un triple esquinado, pero falló un 'alley-oop' con Sergio Llull. El base de Mahón, que de inmediato intentó una de sus 'mandarinas', volvía a ser escolta para los planes de su entrenador Sergio Scariolo. El Barça se agarró al partido (32-29) con tiros libres de Shengelia y de Kevin Punter, con un robo y canasta sencilla al contragolpe de Nico Laprovittola y también con un gancho lejano de Youssoupha Fall. La respuesta merengue corrió a cargo de Tavares y de Facu Campazzo, haciendo la 'goma' en el tanteador (38-29) a 2:32 para alcanzar el descanso. A pesar de otro tiempo muerto azulgrana, su falta de puntería era evidente y, para colmo suyo, destacaron actores con menos peso en el Real Madrid, como Alberto Abalde y especialmente Chuma Okeke. El colchón madridista para empezar el tercer periodo (43-31) cedió tras un triple de Brizuela, dos posesiones agotadas sin puntuar y un mate a Jan Vesely en el rebote de otro triple intentado por Joel Parra sin defensores cerca. Scariolo frenó esa inercia con un tiempo muerto, donde Andrés Feliz regresó a la cancha después de bastante rato.