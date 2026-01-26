Real Madrid-Unicaja y Valencia Basket-Joventut, en los cuartos de final de la Copa del Rey

El Real Madrid, líder de la Liga Endesa al finalizar la primera vuelta, se medirá en los cuartos de final de la Copa del Rey de la ACB al Unicaja, el Valencia Basket se enfrentará al Joventut de Badalona, el Barcelona al UCAM Murcia o al Kosner Baskonia y el equipo de los dos que no se mida al conjunto catalán lo hará a La Laguna Tenerife.

Así quedó establecido en el sorteo de los emparejamientos de cuartos de final de este torneo celebrado este lunes en el Palau de Les Arts de Valencia, ciudad que acogerá el torneo en el Roig Arena entre el 19 y el 22 de febrero.

El aplazamiento del duelo que el Kosner Baskonia debe disputar en la pista del Dreamland Gran Canaria, que finalmente se jugará el 8 de febrero, ha hecho que el sorteo se celebre sin saber si será el equipo vasco el que ocupe una plaza de cabeza de serie, algo que hará si gana, o si es el UCAM Murcia, el que lo hace.

Por haber quedado campeón de invierno, el Real Madrid tenía asegurado disputar su primera eliminatoria el jueves, lo que le dará un día de descanso si accede a las semifinales. El otro cruce de cuartos que se jugará en el primer día del torneo será el que jueguen Valencia Basket y Joventut y los otros dos serán el viernes