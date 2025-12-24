Santi Aldama vuelve a exhibirse y repite su tope anotador en Utah

El ala-pívot español Santi Aldama ha vuelto a exhibirse ofensivamente en la victoria de este martes de su equipo, los Memphis Grizzlies, ante los Utah Jazz, por 128-137, igualando su tope anotador en la NBA de 37 puntos de hace unos días.

El jugador grancanario está siendo pieza clave en este inicio de campaña para su franquicia y después de firmar un espectacular choque el pasado fin de semana ante los Washington Wizards, con 37 puntos, su récord anotador desde su llegada a la liga estadounidense, y 10 rebotes, volvió a repetir acierto ofensivo en Salt Lake City para redimirse de su partido más terrenal de la noche anterior (9 puntos y 7 rebotes) en la derrota ante los Oklahoma City Thunder.

Aldama lideró a los Grizzlies en la faceta ofensiva, sobre todo gracias a una gran noche en el lanzamiento exterior, con un gran 7/13 en el triple. Además, el internacional empezó el partido muy acertado y cerró ya el primer cuarto con 15 puntos y sin fallar ninguno de sus seis tiros (3/3 desde más allá de la línea de tres), mientras que tras el descanso elevó sus prestaciones con 16 tantos.